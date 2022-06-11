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朱立倫訪美最後一站 與洛僑胞交流

本報記者╱蒙特利公園市報導
中國國民黨主席朱立倫訪洛杉磯記者會。（本報記者╱攝影）
中國國民黨主席朱立倫訪洛杉磯記者會。（本報記者╱攝影）

中國國民黨主席朱立倫、副主席夏立言等六人10日來訪洛杉磯，受到僑界人士的熱烈歡迎，洛杉磯是他們訪美行程的最後一站。此次訪美的主要目的是為華府國民黨駐美代表處揭牌，以及訪問美方政要及智庫，宣告國民黨重返美國，表達國民黨護台灣，保民主的決心。

影音來源:本報記者

國民黨此次訪美代表團分別有中國國民黨朱立倫主席、夏立言副主席、海外部陳以信主任、國民黨駐美代表黃介正、副代表黃裕鈞。他們於10日抵達洛杉磯縣蒙特利公園市舉辦記者會及餐會，與僑胞進行交流。

朱立倫介紹說，此行於6月2日開始，從台北出發，對舊金山、紐約、華府和洛杉磯進行了訪問，期間與史丹福大學、哥倫比亞大學等學府、學者、智庫、以及美國政府行政部門交流。朱立倫一行將於10日返回台灣。

國民黨駐美代表處於6月8日早上10時，華府賓州大道601號揭幕，這是時隔14年後代表處重新開幕，代表中國國民黨重返美國。

根據當天記者會的新聞稿，「自民進黨 2016 年執政以來，全面掌控黨政軍特，司法體系，成立不當黨產委員會，打擊追殺國民黨，假民主之名，行獨裁之實，並誣蔑國民黨反美仇美。所以國民黨深覺必須要重返華府，以實際行動告訴我們的朋友，了解台灣不是只有一種聲音。」

當天的記者會上，朱立倫回答了國民黨對於「九二共識」的態度，他說，中國國民黨是堅持愛台灣，保護中華民國的政黨，是維護民主自由的政黨。國民黨反對台獨，希望兩岸能和平交流。他說，而「九二共識」是當時最重要精神，即「求同存異」。對於中國大陸政府在台海的軍事演習，朱立倫說，國民黨對此表示強烈的抗議和不滿。他說，兩岸需要的是和平、交流，不需要有軍事干擾。每次中共軍機的「擾台、繞台」都會造成民眾的反感，對兩岸交流沒有任何幫助。

此次海外之行，黨主席朱立倫一行與海外黨員同志和熱愛中華民國的僑胞見面，期間虛心聆聴各界對國民黨的建言，匯集四方團結力量。朱立倫表示，最主要的是團結海外僑胞，在他們的支持下，希望國民黨可以在2024重返執政舞台。

參加當天朱立倫見面會的有中國國民黨美西支部張自豪常委等，還有羅省中華會館前主席梁永泰，加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐，聖蓋博市長丁言愉等。

中國國民黨主席朱立倫訪洛杉磯記者會大合影（本報記者╱攝影）
中國國民黨主席朱立倫訪洛杉磯記者會大合影（本報記者╱攝影）
中國國民黨主席朱立倫。（本報記者╱攝影）
中國國民黨主席朱立倫。（本報記者╱攝影）

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