美洲峰會 曝美領導地位不保

移民政策研究院Ariel Ruiz Soto。(會議視訊截圖)

就在拜登於洛杉磯舉辦美洲峰會之際，少數族裔媒體中心10日邀請專家，探討美國與中美洲的關係及未來面臨的風險議題。且觀察到美國在美洲的領導地位受到全面挑戰。

少數族裔媒體中心邀請國際外交專家、移民政策研究學者共同探討美國與中美洲的關係及未來面臨的風險議題。專家指出，拜登目前正在舉辦的峰會，包括幾個重要的國家墨西哥 、瓜地馬拉、古巴 、宏都拉斯、委內瑞拉等領導人都沒有參加，本來要借助峰會討論包括移民等諸多問題在内的計畫面臨尷尬，美國在美洲的領導地位受到全面挑戰。

移民趨勢變 墨西哥為中介站

移民政策研究院Ariel Ruiz Soto表示，拉丁美洲人到美國，傳統上以家庭和個人移民爲主。過去兩年的趨勢正在變化，包括中美洲正成為美國移民最主要的部分，同時巴拉圭和尼加拉瓜的移民也遷移到墨西哥，而相當數量的薩爾瓦多和委内瑞拉的移民通過墨西哥轉到美國。

他說，2020年到2022年，共有130萬人以「移民事件」的形式進入美國，過去兩年的移民中，61%來自墨西哥、瓜地馬拉、古巴、薩爾瓦多和巴拉圭；39%來自世界各地。

Ariel Ruiz Soto表示，過去兩年，美國邊境共發生130次移民事件，當中19萬8000墨西哥裔進入美國居第一；瓜地馬拉第二；古巴第四，他們都是通過墨西哥中轉進入美國。但入境期間有38萬人被遣返。

現在墨西哥也開始處理非法移民 ，但中美洲的移民潮仍在繼續中。委内瑞拉從2014年至今已有600萬人離開自己的國家，其中500萬移民到中美洲，這種趨勢仍在持續當中。

目前大部分國家採用執法方式管理邊境流動，通過遣返非法移民來解決問題。從2015至19年，墨西哥和美國遣返了110萬非法移民，他們主要是來自薩爾瓦多和墨西哥。

邊境移民管控 越來越暴力

他表示，現在的邊境移民管控越來越暴力，邊防軍和非法移民對峙。現在召開的拜登峰會應對非法移民有三個方案，一是創造穩定的社區系統，為難民提供食物、水和庇護；第二是增加對移民的法律保護住宿協助；第三加强邊境管理的有效性，可能會更加人性化。

現在墨西哥相關政策改變，無論是國籍還是公民狀態都加强管控。墨西哥對古巴和委内瑞拉的接受率較低，雖然很多人要在墨西哥中轉進入美國，但無法在墨西哥受到保護；墨西哥同時採取嚴厲措施打擊古巴人口走私犯罪。

全球變化研究共同主任Ted Lewis。(會議視訊截圖)

全球交流研究共同主任Ted Lewis表示，傳統上美國在美洲一直處於主導地位，但形勢正在改變當中。有些國家的領導人不參加美國這次主導的峰會，有很強的象徵性意味，這也是一種外交政策依賴性的變化。

杜克大學文化、環境科學與政策學院助理教授Christine Folch。(會議視訊截圖)

杜克大學Christine Folch認爲，觀察美國和中美洲國家的關係，除了移民問題外，可以擴展視角，比如氣候變遷帶來的能源應用和技術轉移，投資和國際關係等等。

她說，美國現在能源結構是六成為化學燃料，兩成為新能源，兩成為核能源；亞洲、歐洲、中東和大洋洲、非洲電力有三分之二來自化學燃料。拉美州則是超過三分之二是來自可再生能源，比如水力發電和風力發電值得美國借鑒。