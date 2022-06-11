助小企業 好萊塢商業資源中心開幕

好萊塢商業資源中心8日開幕剪綵，協助當地小企業創建和發展。（好萊塢商業資源中心）

好萊塢 商業資源中心 (Hollywood Business Source Center)8日開幕，新資源中心主要為好萊塢地區小企業及洛杉磯 市的微小型企業提供不同層面的協助，包括商業諮詢服務和資源，協助小企業主開辦生意、增加營業額和創造就業 機會，振興地區經濟發展。

亞太裔就業聯盟 (Pacific Asian Consortium in Employment，簡稱 PACE) 負責好萊塢商業資源中心的營運，由洛杉磯市經濟與勞動力發展局 (Economic and Workforce Development Department，簡稱EWDD) 監督。在新冠疫情重創許多小企業的財務狀況，好萊塢商業資源中心面向洛市第4、5、10和13市議會選區提供重要服務，例如商業指導、獲得資金來源、創業培訓計畫等，免費服務並提供不同語言協助。

洛市市內共有10家資源中心，好萊塢資源中心是該網絡中的一個，提供指引和協助，帶動初創企業家走過繁複的起步過程，延續和繁榮小企業。

洛杉磯市府在COVID-19疫情期間推出多項撥款計畫，協助小企業恢復疫情帶來的經濟創傷。EWDD 總經理 Carolyn Hull說，城市的商業資源中心提供技術資源，協助小企業在申請程序中成功獲得撥款。中心是獲得資源的必經之地，掌握解開城市資源的鎖匙，確保小企業獲得成功，延續業務。

PACE 創辦人兼首席執行官Kerry Doi 說，PACE致力於服務在洛杉磯市和好萊塢地區內的小企業，培育和協助創業家實踐開業夢想。好萊塢商業資源中心在具有創意和合作性的地點開張營業，配合亞太裔就業聯盟不同的商業服務，不僅為已運作數年的商戶提供必要服務，應對不斷起伏的「新常態」的挑戰，還要促進新一波新晉創業家的創業。

好萊塢商業資源中心位於洛杉磯市Second Home，地址1370 North St Andrews Place, Suite 215, Los Angeles, CA 90028。有關資源中心更多資訊瀏覽 www.pacelabdc.org，了解更多有關商業資源中心運作系統，瀏覽 www.bit.ly/LABusinessSource 或 www.ewddlacity.com，或聯絡: Diana Chung [email protected]或 213-989-3190。