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助小企業 好萊塢商業資源中心開幕

洛杉磯訊
好萊塢商業資源中心8日開幕剪綵，協助當地小企業創建和發展。（好萊塢商業資源中心）
好萊塢商業資源中心8日開幕剪綵，協助當地小企業創建和發展。（好萊塢商業資源中心）

好萊塢商業資源中心 (Hollywood Business Source Center)8日開幕，新資源中心主要為好萊塢地區小企業及洛杉磯市的微小型企業提供不同層面的協助，包括商業諮詢服務和資源，協助小企業主開辦生意、增加營業額和創造就業機會，振興地區經濟發展。

亞太裔就業聯盟 (Pacific Asian Consortium in Employment，簡稱 PACE) 負責好萊塢商業資源中心的營運，由洛杉磯市經濟與勞動力發展局 (Economic and Workforce Development Department，簡稱EWDD) 監督。在新冠疫情重創許多小企業的財務狀況，好萊塢商業資源中心面向洛市第4、5、10和13市議會選區提供重要服務，例如商業指導、獲得資金來源、創業培訓計畫等，免費服務並提供不同語言協助。

洛市市內共有10家資源中心，好萊塢資源中心是該網絡中的一個，提供指引和協助，帶動初創企業家走過繁複的起步過程，延續和繁榮小企業。

洛杉磯市府在COVID-19疫情期間推出多項撥款計畫，協助小企業恢復疫情帶來的經濟創傷。EWDD 總經理 Carolyn Hull說，城市的商業資源中心提供技術資源，協助小企業在申請程序中成功獲得撥款。中心是獲得資源的必經之地，掌握解開城市資源的鎖匙，確保小企業獲得成功，延續業務。

PACE 創辦人兼首席執行官Kerry Doi 說，PACE致力於服務在洛杉磯市和好萊塢地區內的小企業，培育和協助創業家實踐開業夢想。好萊塢商業資源中心在具有創意和合作性的地點開張營業，配合亞太裔就業聯盟不同的商業服務，不僅為已運作數年的商戶提供必要服務，應對不斷起伏的「新常態」的挑戰，還要促進新一波新晉創業家的創業。

好萊塢商業資源中心位於洛杉磯市Second Home，地址1370 North St Andrews Place, Suite 215, Los Angeles, CA 90028。有關資源中心更多資訊瀏覽 www.pacelabdc.org，了解更多有關商業資源中心運作系統，瀏覽 www.bit.ly/LABusinessSource 或 www.ewddlacity.com，或聯絡: Diana Chung [email protected]或 213-989-3190。

好萊塢 洛杉磯 就業

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