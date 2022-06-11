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梁僑漢 掌美國華裔民選官員協會

記者張宏／蒙特利公園市報導
從左至右依次是鑽石吧副市長周柏華、加州眾議員方樹強、新任會長梁僑漢、羅斯密市長勞朱嘉儀、洛縣縣政委員代表Fank鹿、鑽石吧市議員劉珝林。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是鑽石吧副市長周柏華、加州眾議員方樹強、新任會長梁僑漢、羅斯密市長勞朱嘉儀、洛縣縣政委員代表Fank鹿、鑽石吧市議員劉珝林。（記者張宏／攝影）

美國華裔民選官員協會（CEO）10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦年度頒獎晚宴，現場數百人聚集一堂。蒙市市議員梁僑漢（Hans Liang）當選該協會下一任會長。

美國華裔民選官員協會10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦年度頒...
美國華裔民選官員協會10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦年度頒獎晚宴。（記者張宏／攝影）

當晚由國會眾議員趙美心主持了新任會長及理事會宣誓就職儀式。梁僑漢表示，很榮幸成為民選官員協會新一屆會長，他會和大家分享自己的經驗和資源。協會會員大多數是各城市議會的市議員，未來將發展更多新會員，通過社交網絡吸引更多年輕人加入，讓華裔青年們更加關心政治。他在任期期間會帶領協會為參加選舉的優秀候選人背書。

新任副會長是喜瑞都市（Cerritos ）前任女市長胡張燕燕（Grace Hu）、鑽石吧副市長周柏華（Andrew Chou）、艾爾蒙地區山景學區（Mountain View School District)教委吳孟臻（Cindy Wu）。

美國華裔民選官員協會10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦年度頒...
美國華裔民選官員協會10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦年度頒獎晚宴。（記者張宏／攝影）

現場還頒授了多個獎項，其中，年度公民獎（Citizen of the Year）獲得者是美國陸軍少校 Victor Shen、年度社區合作夥伴（Community Partner of the Year）給予亞美爭議解決中心（ Asian Pacific American Dispute Resolution Center）、年度商業合作夥伴（Business Partner of the Year）給予南加州瓦斯公司（Southern California Gas Company），終身成就獎（Lifetime Achievement Award）獲得者Julia S. Gouw。

美國華裔民選官員協會10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦年度頒...
美國華裔民選官員協會10日在蒙特利公園市（Monterey Park）舉辦年度頒獎晚宴，圖為新任理事大合影。（記者張宏／攝影）

美國華裔民選官員協會目前成員已超過700人，該協會宗旨是推動公民參與、鼓勵華人參政和發展社區外聯，協會成員很多在美國政府部門任職，從聯邦政府和州議會，再到地方政府以及學區教育委員會和水區理事會，為社區發展擬定政策和做出重要決策。

華裔 學區 加州

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