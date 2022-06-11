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用水太凶 洛縣北部富豪被查水錶

編譯組／綜合報導
拉維根斯水務局裝置的強制限水閥門，每分鐘進水量由30加侖驟減為1加侖。（CBS）
拉維根斯水務局裝置的強制限水閥門，每分鐘進水量由30加侖驟減為1加侖。（CBS）

南加各地用水最凶的地區當屬洛杉磯縣北部的拉斯維根斯地區（Las Virgenes），區內有名流富豪群聚的Calabasas，Agoura Hills、Hidden Hills與Westlake Village，7萬5000戶平均每人每日用水205加侖，70%的水都用於戶外澆灌，因此家家戶戶都能看到綠油油的草坪，連在今年這種旱季也一樣。

雖然當地住戶都不是省油的燈，但是拉斯維根斯水務局（Las Virgenes Municipal Water District）在宣導期過後，6月1日開始祭出鐵腕，每周對20個用戶進行實地訪查，總計要訪查1609個用戶。水務局的目標是與加州各地一致，將每人每日用水量降到80加侖。

每周訪查時，如果先前已對通知書或罰單置之不理，又還不願配合簽下未來節水同意書的，就會由水務局人員強制安裝限水閥門，讓該戶的進水量由每分鐘30加侖驟減為1加侖，正常室內用水不會受到影響，但是戶外的自動灑水器就無法啟動。

6月1日被「查水錶」的20個用戶， 今年元旦開始都已連續四個月超過額定用水150%，最高的甚至是300%，而且勸導開罰都無效，只是根據CBS跟訪的結果，當督察員真的到府時，11戶願意切結，並約定時間讓水務局工作人員入戶詳查是否有管線漏水的情形，或是提供節水建議。但是另外九戶依然不理不睬，最後才被裝了限水閥門。

限水閥門裝置後的觀察期至少14天，期滿後再由拉斯維根斯水務局評估是否拆除。如果用戶自行破壞，最高可處罰鍰2500元。水務局作風強硬的原因，除了當地用水量確實偏高，還有水源全都是從400哩外運來，管線維持所費不貲，加上不少用戶根本無意節水，就算是禁止戶外用水日還是放任自動澆水器運作。

此外，拉斯維根斯水務局還是強調，雖然會開罰單，但是傾向宣導，一部分原因是，部分用戶根本不知道自家用水量那麼大，因此水務局在每周訪查時，也會詢問是否願意安裝智慧水錶，用量顯示由每月改為每小時，從去年開始的換錶工作預計今年8月完成。

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