二手沙發內藏3.6萬元現金 婦拾金不昧 獲贈一台冰箱

藏在椅墊裡面，一封封沈甸甸的現金，多達3萬6000元。（CBS）

CBS電視台報導，聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）婦女烏莫汀（Vicky Umodu）日前上網站淘寶，找到有人願意免費致贈家具，沒想到收到的白色沙發內「附贈」數萬元現金，拾金不昧的她第一時間致電原主人悉數奉還。

為了離孫子近一些，烏莫汀4月下旬搬入科爾登市，並上Craigslist找一些二手或免費家具。她看中一套白色沙發，上頭寫著「免費」獲取。儘管內心充滿疑慮，但她還是致電確認。電話另一頭是位男子，當時正忙著處理去世叔叔的遺物。烏莫汀向男子要求，希望能得到客廳所有家具，男子爽快地說「拿走吧」。

聖伯納汀諾縣女子烏莫汀，從網站上找到免費家具後，發現裡頭竟有3萬6000元現金，全數歸還失主。（CBS）

一周後，當烏莫汀開始整理這些免費家具，拿起沙發墊子時，感覺有些奇怪。最初，她以為是加熱墊，但沒有電線。她拉開墊子拉鍊後，發現裡面藏了多個信封，每個信封內都裝有一疊疊鈔票，數了數，總金額3萬6000元。

「我打電話給兒子」烏莫汀說，「快來看，錢、錢」。兒子趕來後，馬上致電給原主人，請該男子至她家取回信封，失主相當感激。當他走入烏莫汀家後，看見她家廚房還缺少一台冰箱，隨即與烏莫汀一起尋找新冰箱，最後找到一台價值2200元全新冰箱，男子全數買單致贈，表達感激之意。

「我沒想過得到任何一毛錢」烏莫汀說，「這3萬6000元當然要歸還失主。」