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加州城市暖化程度大不同 佛雷斯諾升溫4℉最快

編譯組／綜合報導
洛杉磯市歷年來溫度上升緩慢。(洛杉磯市臉書)
洛杉磯市歷年來溫度上升緩慢。(洛杉磯市臉書)

隨著全球各地、全美升溫，加州也與其他地方一樣，每年氣溫變得越來越暖，然並非每個城市暖化狀態都一樣。

KTLA 5電視台報導，根據研究氣候變化及其影響，由科學家與記者組成的氣候中心（Climate Central）稱，美國平均溫度，比1970年高出華氏2.6度，然而各州、各城市升溫速度大不相同。

據研究，加州升溫最快的城市是佛雷斯諾（Fresno），較1970年升溫4度（以下均為華氏），奇科（Chico）3度、舊金山2.9度、聖塔瑪麗亞（Santa Maria）2.8度，棕櫚泉（Palm Springs）2.1度。

而變暖速度最慢的城市，則為蒙特瑞（Monterey），該市溫度並未明顯增加。洛杉磯升溫0.4度、尤里卡（Eureka）0.4度、聖地牙哥0.6度、貝克斯菲（Bakerfield）升溫1度。

士德頓（Stockton）、聖荷西（San Jose）和沙加緬度（Sacramento）和斯林納斯（Salinas）等地升溫狀況處於中庸，自1970年以來，氣溫上升約1.3度至1.9度。

氣候中心數據分析師韋伯（Kaitlyn Weber）說，過去半世紀以來，一些城市升溫狀態高於其他城市，其中一個重要因素是地理位置是否靠近海洋和大片水域。

韋伯稱：「當你向更遠的內陸移動時，如炎熱乾燥的中央山谷，奇科和佛雷斯諾等城市，都屬於大陸性氣候，每日與季節性都會歷經比較大範圍的溫度轉變。」

氣候中心分析來自全美246個城市數據，發現其中99%個城市（除兩個之外），在過去52年都變暖，近70%個城市溫度至少上升2度。

全美升溫最快的城市，為加州旁邊的內華達州，過去50年來，該州的雷諾（Reno）平均溫度上升7.7度。

相較而言，加州升溫情況雖沒有太好，但也無東北各州那麼糟糕，該地區由於北大西洋升溫，以致氣溫升得更快。與此同時，太平洋正是讓西岸保持相對涼爽的原因。

然韋伯說，隨著加州的冬天變得更加炎熱乾燥，「在極端乾旱下，我們積雪量受到降水減少、溫度升高與融雪提前等影響」他指出「氣候變化導致溫度上升，大氣蒸發隨之增加，使加州更加乾燥，野火狀況惡化。」

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