世華工商婦女會 海外會員聯誼交流

世華總會海外分會會務交流暨會員聯誼系列活動在美展開。（記者張宏/攝影）

世界華人 工商婦女企管協會海外分會會務交流暨會員聯誼，9日在洛杉磯 僑教中心舉行。世華第11屆總會長陳阡蕙宣布，為落實「深耕世華、遇見幸福」的承諾，率領總會團隊展開為期十多天的訪美之行，將在洛杉磯、大華府、加拿大 蒙特婁、渥太華及多倫多等地，參與國際經濟論壇和華冠姐妹成功講座，推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，拜會美國國會政要、雙橡園代表處，以及各地經文處、僑教中心，舉辦與總會長有約，各分會聯誼交接典禮等。

陳阡蕙表示，因為疫情，世華分會很多活動都在線上舉辦。現在隨著疫情緩解，大家開始舉辦更有溫度的線下活動。這次赴美主要是和姐妹們互動交流，分享成果經驗。同時藉由北美之行，做一些國民外交，促進台灣加入CPTPP，可在國際舞台上有表達意願的機會；同時也希望世華各地姐妹，能在今年10月回台灣參加世華年會。

世華總會海外分會會務交流暨會員聯誼系列活動在美展開。（記者張宏/攝影）

副總會長陳玲華表示，非常榮幸總會長一行赴美，台美關係很重要，分會姐妹都很支持。她一一打電話和各地分會姐妹確認，最終21個分會代表全員出席。在洛杉磯會有為期四天的活動，包括論壇、華埠僑團拜會及僑委會晚宴等。屆時還會去拜會美國和加拿大國會議員，並參加駐美代表蕭美琴的宴會。

她說，僑務委員會長期以來ㄧ直對世華十分重視與支持，僑委會副委員長徐佳青本周訪美，將一起協助行銷台灣優勢軟實力，連結全球華人，壯大國家，這是世華平台努力的方向，成為國民外交倚重的新女力。

僑教中心主任陳敏永表示，世華團隊專程從台灣過來協助政府和美國及加拿大國會議員交流，展示出世華姐妹團結和凝聚的向心力。世華價值在於結合傑出女企業家的智慧，相互砥礪學習成長。

世界華人工商婦女企管協會創立於1994年，組織分佈於世界三大洋五大洲，在全世界各地先後成立了77個分會，也是唯一由台灣發展至全球的國際工商婦女社團組織，並以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為該會宗旨，結合全球工商婦女之智慧，強化國際資訊交流，促進工商經濟發展，並協助政府推動國民外交。