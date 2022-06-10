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洛城新語 ╱進步派下台 治安會馬上變好？

洛城新語 

全美「進步派檢察官」代表、舊金山檢察長博徹思罷免案7日獲選民通過；象徵著重罪輕判、輕罪釋放的司法改革，或將在未來告一段落。不過博徹思的失敗，或只是「感覺」戰勝「統計」；犯罪率升降，絕非單一因素所能決定，進步派的改革撞牆過後，加州的治安未必能馬上變好。

聯邦調查局的數據顯示，舊金山地區的暴力犯罪率，從綜合的角度看，在疫情期間呈現下降趨勢，達到1985年以來的最低點。強姦、搶劫等犯罪的數量，也比2018年前少。不過冰冷的統計數字，無法匹敵「打砸搶」影片的震撼；特別是在集體搶劫視頻經由網絡瘋傳，民眾「感覺」更是被徹底點燃，對治安現況的不滿達到頂點。「進步派檢察官」博徹思黯然下台，屬意料之中。

不過進步派檢察官的改革，對治安造成的負面影響，是否真如「感覺」中那麼大，仍有待商榷。從「感覺」上看，進步派所倡導的重罪輕判、輕罪釋放，會讓犯罪成本降低，等同於變向鼓勵罪犯再次作案。但「統計數字」卻是另一番景象，據德州農工大學（Texas A&M）犯罪經濟學教授Jennifer Doleac所發表的論文，其團隊在研究包括舊金山在內的全美35個「進步派檢察官」所在地區，發現檢察官或其倡導的改革政策，對犯罪率的影響根本不大。

Doleac指出，倘若檢察官與其所倡導的司法改革，能夠顯著影響犯罪率數據；那麼在進步派檢察官上任以後，其城市犯罪率變動，應該與其他「進步派檢察官」所在城市，有一定的相關性。不過從目前獲得的數據看，他們沒有找到顯著相關的證據。加州公共政策研究院資深研究員Magnus Lofstrom也曾在今年早些時候接受採訪時表示，目前尚未有可靠的研究表明，檢察官與當地治安狀況，顯著相關。

其實犯罪率是一項十分複雜的指標，很難因為單一因素，出現較大變化。加州近年來治安每況愈下，除了「進步派檢察官」帶來的負面影響外；貧富差距不斷變大、疫情造成的供應鏈混亂及種族問題等，都會對犯罪率產生影響。

試想一下，在南加州這樣貧富差距較大、富人與窮人區相距不遠的地方，客觀上就容易讓人眼紅，使富人區成為犯罪目標。新冠疫情過後，豐厚的紓困金讓部分民眾變懶，不再想早九晚五上班，只想賺相對簡單的快錢；偷盜、搶劫等犯罪，就是立刻見錢的「工作」。而疫情導致的供應鏈混亂，致使二手車及其零配件等價格水漲船高；更高的收益，也令更多的犯罪分子願意鋌而走險。

總而言之，當前的世風日下，是多重因素共同作用之結果；希望通過更換檢察官，就能起到立竿見影的效果，恐怕很難。正如管仲所說，倉廩足而知禮節，衣食足而知榮辱。社會整體福祉的提高，才是扭轉治安亂象之根本。

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