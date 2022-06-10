投票熱情不高 華人回憶經歷道原由

民眾收到的郵寄投票信件。（周先生提供）

2022年加州 初選6月7日舉行，次日已有不少職務公布初步開票結果，從結果導向來看，加州偏向民主黨的地位依然無法撼動。選舉日當天投票 站也十分冷清，華人 投票的熱情也不高。

儘管政府和媒體都大力宣傳投票的重要性，但從整體投票統計來看，這次的投票率仍偏低。追究原因，家住東谷的周姓華裔夫婦坦言，加州長年來偏向民主黨，這讓很多支持共和黨的選民打消積極性。每次到選舉年，雖然政府媒體的宣傳力度還可以，但是從消息面來說，不管是媒體導向還是輿論導向，都比較傾向於民主黨候選人勝出，打擊了共和黨支持者的投票熱情。

周先生表示，他每次選舉都會去投票，但是很多職務的競爭在還沒有開始就聽到各種一邊倒的消息，正所謂「還沒開始投票選舉就結束了」。儘管如此，他還是去「發聲」。這幾年犯罪率猛增，「零元購」猖狂，經營的企業也難逃小偷「光顧」，加之紐森政府的不作為，已經受夠了這樣的現象，哪怕是希望不大，也要表達選民的意見。往年他都是去郵寄投票，前年的總統大選讓他改變這一想法。他回憶說，當時不少州出現郵寄選票丟失以及「死人票」等新聞，令他不相信郵局投票的真實性，以致這次改成親自去投票站投票。

周太太則在那次的總統大選經歷烏龍事件，因為她的簽名有英語和中文拼音兩種，當時誤簽了和紙面上不一樣的簽名，導致她的郵寄選票被退回。但接到退回信件時已經過了總統大選日好幾天。儘管各州的郵寄投票還在陸續統計，而且官方也是讓她重新填寫簽名寄回即可有效，但是實際上大選結果在大選日第二天已經基本成局。拜登的勝利加上加州本身就是「藍州」（民主黨州），讓她提不起興致再重新寄回選票，因此不了了之。

周太太表示，其實東谷和周邊城市如奇諾和奇諾岡等地，選民看來都偏向共和黨，因為街上常會看到一些遊行示威，表達對民主黨政府的不滿。這可能和南加州內陸族裔眾多有關，她認為高科技類從業者可能更偏向於民主黨，但中產階層應該較偏向共和黨。但奈何加州向民主黨傾斜太嚴重，她雖然投票但也不抱太大希望。

針對華人投票熱情不高，也有華人表示，因為與華人擔心會因此收到法庭陪審團員的傳召有關。當民眾登記為選民之後，就較容易收到這類傳召，很多華人嫌麻煩就會避而遠之。周太太表示她有過被傳召的一次經歷，因為要保證公平，陪審團員還需要進行一些開庭前的背景調查，比如會不會太偏激，和涉案人員有無關係，對警察有沒有偏見，會不會英文等等。很多華人的心態是希望生活能在政府管理下越來越好，但目前看起來無法改變，卻要為加州政府履行這項看似和自己不密切相關的義務，因此很多華人不願登記為選民。

加州初選的開票還在陸續進行，但很多競選呈現「斷層式」結果，基本和之前民調以及媒體輿論導向近似。周姓夫婦也表示，作為華人群體，不管是誰來執政，希望能做出一些民眾認可的成績來，減緩通貨膨脹，嚴打販毒犯罪，讓民眾的生活能越來越好，才能得到真正意義上的認可。