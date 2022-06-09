聖伯納汀諾第四選區縣政委員 哈格曼得票逾半確定當選

哈格曼（中）在社區活動中。（臉書官網）

南加內陸聖伯納汀諾縣本次第四選區縣政委員選舉，共有三位參選人，包括共和黨籍的現任者哈格曼（Curt Hagman），現任民主黨籍加州 參議會第20選區女參議員 勒伊娃（Connie Leyva），以及華裔 參選人Larry(Jia）Wu。從目前初選投票結果顯示，哈格曼超過半數，篤定當選。

截至發稿，據聖伯納汀諾縣選民登記處發布的統計，哈格曼獲選票比例56.06%，勒伊娃獲得36.36%的支持，哈格曼初選得票超過半數，確定當選。另一華裔參選人Larry (Jia ) Wu僅獲7.47%的支持。

雖然華裔參選人Larry (Jia ) Wu無法獲得足夠支持度進入決選，但值得一提的是，他在初選日前遭到文宣攻擊。攻擊文宣稱他沒有經驗，被特殊利益團體操弄，以及在先前選舉投票中，對該縣民生及公共安全問題忽視，稱他無法解決當地面臨的問題。

現任第四選區縣政委員哈格曼是小企業主，2014年11月獲選，於2019年1月至今擔任縣政委員會主席。先前他曾獲選加州眾議員。勒伊娃於2014年12月1日獲選加州參議會第20選區參議員，第二屆任期至2022年12月5日。任職州參議員前，她是勞工組織領袖。由於選區重劃，她所在地第20選區多數城市都在洛杉磯縣。從哈格曼、勒伊娃從政經歷看，哈格曼經歷更為豐富。

聖伯納汀諾縣第四選區包括奇諾、奇諾岡、蒙特克萊、安大略及厄浦蘭市南部，面積約133平方英里，居民約40萬人。在該選區內有約超過44%的選民是民主黨籍，共和黨籍選民占不到27%，還有超過23%的選民沒有政黨或其它影響力不高的黨派，以及無黨派。