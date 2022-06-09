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加州參議員第30選區 亞楚萊塔、克萊蒙斯 進入決選

記者啟鉻／洛杉磯報導
參選人克萊蒙斯。（臉書官網）
參選人克萊蒙斯。（臉書官網）

6月7日初選，加州參議會第30選區參議員四位參選人，獲得較多支持的前兩人是亞楚萊塔（Bob Archuleta）與克萊蒙斯（Mitch Clemmons）。

截至發稿，據加州州務卿辨公室發布的初選投票結果，加州參議會第30選區參議員參選人亞楚萊塔獲36.3%的最多投票率，其次是克萊蒙斯獲得36%，將進入11月8日決選。

亞楚萊塔是民主黨籍，在2018年11月獲選第32選區參議員，2021年選區重劃後，他所在選區改為第30選區，他擬爭取連任。新劃選區有多個華人城市和縣屬地，包括鑽石吧、核桃市、羅蘭岡、工業市、哈岡、拉朋地及布瑞亞。

亞楚萊塔目前擔任州參議會軍事和退伍軍人事務委員會主席，他還是第一位被任命為該職的拉丁裔退伍軍人，他曾在美國陸軍第82空降師服役。他表示重視教育是他的家庭價值觀念，與亞太裔社區文化傳統一致。同時他還反對「刪減警察經費」主張。

共和黨籍競爭對手克萊蒙斯是超過20年的企業主。在初選中，投票率與亞楚萊塔差距不大。克萊蒙斯也強調教育的重要性，他認為加州教育品質每況愈下，教育當局卻沒有採取完全解決辦法。他希望華人選民勿要強調黨派之分，要選出真正有能力解決加州實際問題的候選人。同時，他對加州存在的遊民、犯罪、邊境、通脹及稅收，還有選舉制度等問題都認為有解決辦法。

參選人亞楚萊塔。（臉書官網）
參選人亞楚萊塔。（臉書官網）

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