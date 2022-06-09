加州檢察長初選 現任邦塔 壓倒性票數晉級

現任檢察長邦塔輕鬆領先五名候選人，以57% 的選票晉級。 (美聯社)

根據美聯社，加州 現任檢察長邦塔(Rob Bonta)在6月7日的初選中，輕鬆領先五名候選人，以57% 的選票晉級；共和黨 支持的候選人，前聯邦檢察官 暨前美國司法部助理部長霍赫曼（Nathan Hochman），以 17.5% 的選票位居第二，有望在11月的大選中與邦塔對決。

此外，保守派共和黨人厄爾（Eric Early）位居第三，得票率為 15%，而沙加緬度地區檢察官舒伯特（Anne Marie Schubert）以無黨派人士參選，得票率 8%。

自州長紐森去年任命為加州檢察長後，邦塔因其左傾立法、擴大加州監獄人口減少等刑事司法改革法，受到反對者的嚴厲批評。但邦塔在一份聲明中強調，「作為加州檢察長，我每天醒來上班，就以保護公共安全、捍衛加州人的權利為己任。」

從初選結果來看，在11月的加州檢察長大選中，民主黨將在一個壓倒性支持該黨的州，與共和黨支持的候選人對決。加州共和黨人自2006年以來沒有贏得全州的選舉，上一任共和黨檢察長於1999年卸任。

之前被寄予厚望，並得到眾多亞裔聯盟支持的舒伯特，在6月8日一份郵件中表示，「感謝所有支持者、捐助者和代言人，他們幫助我傳播了制止加州刑事司法系統混亂的信息，所有人的大力支持令人難以置信，放心，我永遠不會停止戰鬥。」