洛縣警局局長選舉 維拉紐瓦領先未過半 還得決選
FOX 11電視台報導，現任洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），可能要等到11月，才能確認是否順利連任。截至8日上午，他與前長堤市警局局長魯納（Robert Luna）選票均未過半，兩人可望於11月大選中一決勝負。
截至8日上午，維拉紐瓦與魯納票數，遙遙領先其餘候選人。維拉紐瓦以34.38%得票率暫居第一，魯納以24.53%緊追其後，接著是洛縣警局斯壯（Eric Strong）的12.5％，和洛杉磯國際機場警局局長羅姆柏（Cecil Rhambo）7.57%。
擁有34年警務經驗的維拉紐瓦在選前告訴FOX 11電視台說，「在我的第一個任期內，完成我們改革組織方面所要的一切。」
他的第一任期，與洛杉磯縣政委員會在針對新冠肺炎強制疫苗令問題上產生衝突，再加上與洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）在政策上的歧異，以致爭議不斷。
近期他還因一名警務人員跪在囚犯頭上，是否有濫用警力的案件調查中遭受抨擊。至目前為止，已有四名洛縣警局官員控告維拉紐瓦，聲稱他掩蓋一切事實。
據悉，維拉紐瓦是近一個世紀以來，第一位民主黨籍當選洛縣警局局長。
魯納於2014年擔任長堤市警局局長至2021年12月退休，在長堤市警局任職36年。
與大多數候選人不同，魯納從未在洛縣警局工作，但他認為，自己的「局外人」反倒是優勢。他認為維拉紐瓦在其第一個任期內，造成民眾對洛縣警局的信任危機。
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