洛市市長初選 卡魯索、貝斯晉級 11 月大選再戰

億萬富翁開發商卡魯索（Rick Caruso）初選已獲得42%的選票。 （記者張庭瑜／攝影）

在6月7日角逐洛杉磯 市長的初選中，億萬富翁開發商卡魯索（Rick Caruso）和國會女議員貝斯（Karen Bass）成為前兩名獲勝者，將在11月大選再戰，決定誰是最後的得勝者。

根據6月8日（周三）凌晨2時的報導，雖然仍有許多選票有待計算，卡魯索已獲得42%的選票，貝斯獲得36.95% 的選票，兩人初選獲勝基本已成定論。由於沒有候選人達到50%的選票，這兩名獲勝者將在五個月後的11月大選中決選。

兩名獲勝者卡魯索和貝斯的選票，遠超過其他市長候選人，市議員梁家訓（kevin de leon）位居第三，落後9萬張選票，約占總票數的7.49%。

這場角逐第43任洛杉磯市長的大選，被視為急需解決無家可歸者的危機、一系列腐敗醜聞、以及如何應對新冠疫情帶來的各種後果，這些都是洛杉磯人面臨的關鍵問題。初選結果在很大程度上反映了3月和4月的民意調查結果，顯示貝斯和卡魯索並列領先，有望進入決選。

據美聯社報導，現年63歲的卡魯索參加市長競選的時間比其他候選人晚，但他在競選活動中投入超過4000萬元，競選支出總額超過所有其他候選人的總和。卡魯索原是共和黨，後來改為民主黨 ，是一位億萬富翁房地產開發商，以 Grove 和 Americana at Brand 著稱。

相比之下，貝斯的競選活動花費約330萬元。現年68歲的貝斯是六屆民主黨國會議員，也是洛杉磯本地人， 2008 年她成為第一位非裔 女議長，後來領導國會黑人核心小組。如果貝斯獲勝，她可能成為洛杉磯第一位女市長和第二位擔任該職位的非裔。