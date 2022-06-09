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徐紹欽退而不休 栽培青少年

記者楊青／核桃市報導
徐紹欽退而不休，全國青少年科技教育基地辦得有聲有色。（記者楊青／攝影）
徐紹欽退而不休，全國青少年科技教育基地辦得有聲有色。（記者楊青／攝影）

前白宮總統亞太裔顧問委員會主席徐紹欽（Paul Hsu）退而不休，青少年科技教育基地辦得有聲有色，今年暑期三個月的十多個青少年科技營，一周内全部報名爆滿。

平常大半年待在東岸和佛羅里達的徐紹欽近日回到核桃市看望親友。他表示，兩年前結束川普總統全國亞太顧問委員會主席工作後，時間和精力都主要放在亞太裔青少年科技基地建設上。去年疫情期間的暑期三個月，先後為來自全國各地超過1萬名青少年提供了科技、工程和數學相關的培訓，今年暑期青少年科技營規模進一步擴大，又將是一個繁忙而充實的夏天。

1976年從台灣移民來美，徐紹欽先後獲得中央密蘇里大學工業管理和系統工程學位，90年代中期在哈佛商學院完成為期三年的高管教育課程，自2014年起，擔任哈佛大學亞洲中心高級研究員，期間也先後成功地創辦三家公司。2017年擔任川普總統亞太顧問委員會主席。

徐紹欽說，十年前他在哈佛大學做研究時，有一天兩位同事邀請他一起去隔壁的麻省理工大學給學生們講講話，同事們主講科技，他則主講創業，如何成為企業家。當時課堂上學生大約150人。在講座完成之後和學生們的問答聊天中，他瞭解到，這些科技學霸中，在美國出生長大的孩子不到10%。

「那真是給我一個警醒」，徐紹欽表示，全世界20所最棒的理工大學，美國占18所，其中MIT最棒的，但美國本土出生長大的孩子少之又少。回到家，徐紹欽和太太商量，決定做一點事情改變這種狀況。開始時，他們出資給佛羅里達的高中科學和數學教師每年5000元獎金；2014年，徐紹欽成立hsu-foundation.org/leadership，為以亞太裔為主的初中和高中生提供科技、工程和數學相關科學進修基地和實驗園地。

徐紹欽認為，高科技、工程和數學是世界未來發展的方向，應該讓孩子們從小就有更多的機會瞭解和接觸這些領域，發展興趣，挖掘潛力。他的想法得到波音、麥道等大公司的認同和支持，並給與大量援助，目前設在佛羅里達的青少年科技基地，利用原有的廣大倉房，設立幾十個不同領域的實驗室，孩子們學習機械原理、摸索無人飛機、無人駕駛汽車、學習編寫程序等等，孩子們還可以先用木頭搭建自己設計的模型，經過大公司專家的指點，幾周後小模型變成大模型，孩子們的一些想法和設計，甚至得到美國軍人的認可。

哈佛大學 教育 川普

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