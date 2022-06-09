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許紹理 接任中山大學校友會會長

戴啟鉻
中山大學美國南加州校友會舉辦會長換屆，許紹理（前排中）接任新會長。（校友會提供）
中山大學美國南加州校友會舉辦會長換屆，許紹理（前排中）接任新會長。（校友會提供）

【洛杉磯訊】中山大學美國南加州校友會近日舉辦會長換屆活動，原會長馮炎成卸職，許紹理接任新一屆會長，任期兩年。

換屆儀式開始後，首先由參與成員高唱中山大學校歌，上一屆會長馮炎成對任職期間工作做簡短總結，表達對新一屆領導團隊希望。曹孟韶副會長宣讀母校中山大學校友會賀信。在理事及校友見證下，原會長馮炎成與新任會長許紹理交接。

許紹理表示，為要做好校友會工作，要學會按會章辦事，他是會長，也是一位普通理事。在理事會，他也只有一張投票權。希望大家積極參與理事會議，為校友會工作獻計獻策。當大家對某些事情不能達成共識，應讓大家首先表達個人想法，最後，由大家投票解決分歧。

他說，中山大學南加州校友會的特殊性在於「中山」兩個字。孫中山先生提倡「博愛」，要能做到「博愛」就一定要有寬容和包容。今後，校友會的工作重點之一就是要團結所有校友，讓校友會更和諧、更活躍。

許紹理說，校友會組織活動時，要以娛樂、活潑、學術交流為主。大中小型活動不拘形式，老中青校友興趣兼顧，吸引更多校友參與。校友會工作僅靠會長一人不行，要將每位成員作為動力源，大家齊心協力把校友會做好。

中山大學美國南加州校友會榮譽會長：吳堯堂、孫軍、馮炎成、方振生、曾世平；會長：許紹理；常務副會長：蒙小紅；副會長：凌小兵、曹孟韶；秘書長：陳小川；財務長：黃晨。監事長人選尚未確定。

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