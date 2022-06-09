我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

東谷華協組團 周末火車遊聖地牙哥

記者啟鉻／東谷市報導
東谷華協組織成員乘坐Metrolink到聖地牙哥縣Oceanside市旅遊。（主辦者提供）
東谷華協組織成員乘坐Metrolink到聖地牙哥縣Oceanside市旅遊。（主辦者提供）

自新冠肺炎疫情開始至今，對南加絕大多數民眾來說，目前疫情的嚴重性較比先前大大緩和。東谷華美協會考慮成員希望外出踏青，但又憂慮開車油價太高，於是在周日組織部分成員乘坐Metrolink列車赴聖地牙哥洋邊市（Oceanside）短途旅行。

華協創辦人黃樹梧說，周末來回票價每人十元，很方便，比開車划算。希望華人觀光愛好者要多多利用大眾交通工具。

黃樹梧說，這是華協首次舉辦搭乘Metrolink旅行，從內陸東谷市一路到聖地牙哥太平洋岸邊城市。5日（周日）早晨9時許，大家在科洛那市Corona-North Main車站集合，在免費停車站台購票，購買周末日間票（Weekend Day Pass）來回票價十元，於9時43分登上直達Oceanside的列車，大約經過近兩個小時到達。

黃樹梧表示，很多人第一次乘坐Metrolink列車，感到很新奇。客車為兩層車廂，可以觀賞窗外美麗的自然風景，若困倦，就可以在車上打個盹。車上人不少，但華人面孔旅客不多，因為不少華人居民還是不善利用大眾交通工具外出旅行。到了目的地，看到各地來此觀光的人很多，並有很多是附近城市的居民。到了午飯時間，大家在當地餐廳就餐，每人大約花費餐費20多元，經濟實惠，都感到很高興，似乎一切疲勞和疫情中的鬱悶都消散了。

據暸解，Metrolink列車在周末實行優惠票價，即Weekend Day Pass，每人來回票價十元。若有興趣赴聖地牙哥Oceanside做短途旅行，選擇周六、周日出行。客車有直達列車班次及換乘車班次。其它從周一至周五也有不同班次，票價也不同。

但直達車班次不多，比如以周末從東谷市出行為例，上午7時47分開車，9時41分到達；9時43分開車，11時35分到達。返回時，午後2時35分開始，午後4時20分到達；午後4時28分開始，傍晚6時17分到達。若當天乘坐上午9時41分的車，在11時35分到達目的地後，觀光遊覽當地風景之後，可以在午後4時28分乘車返回，傍晚就到東谷市。

有關Metrolink出發地到達目的地列車班次，以及普通票價及優惠票價詳情，可以上網metrolinktrains.com查詢。

觀光 疫情 聖地牙哥

上一則

洛縣加油站深夜槍案 1男腹部中彈 車被偷走撞毀

下一則

洛縣警局局長選舉 維拉紐瓦領先未過半 還得決選

延伸閱讀

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大
疫情遠距工作 帶動住房革命助長房價走高

疫情遠距工作 帶動住房革命助長房價走高
聖地牙哥中華歷史博物館 6月11日起每周六說書

聖地牙哥中華歷史博物館 6月11日起每周六說書
澳洲西海岸發現「地球最大植物」綿延超過聖地牙哥到洛杉磯距離

澳洲西海岸發現「地球最大植物」綿延超過聖地牙哥到洛杉磯距離
舊金山大主教未出任新紅衣主教 疑與禁波洛西領聖餐有關

舊金山大主教未出任新紅衣主教 疑與禁波洛西領聖餐有關
偷渡卡在美墨邊境牆 3人被救下收押

偷渡卡在美墨邊境牆 3人被救下收押

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著