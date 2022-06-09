東谷華協組團 周末火車遊聖地牙哥

東谷華協組織成員乘坐Metrolink到聖地牙哥縣Oceanside市旅遊。（主辦者提供）

自新冠肺炎疫情 開始至今，對南加絕大多數民眾來說，目前疫情的嚴重性較比先前大大緩和。東谷華美協會考慮成員希望外出踏青，但又憂慮開車油價太高，於是在周日組織部分成員乘坐Metrolink列車赴聖地牙哥 洋邊市（Oceanside）短途旅行。

華協創辦人黃樹梧說，周末來回票價每人十元，很方便，比開車划算。希望華人觀光 愛好者要多多利用大眾交通工具。

黃樹梧說，這是華協首次舉辦搭乘Metrolink旅行，從內陸東谷市一路到聖地牙哥太平洋岸邊城市。5日（周日）早晨9時許，大家在科洛那市Corona-North Main車站集合，在免費停車站台購票，購買周末日間票（Weekend Day Pass）來回票價十元，於9時43分登上直達Oceanside的列車，大約經過近兩個小時到達。

黃樹梧表示，很多人第一次乘坐Metrolink列車，感到很新奇。客車為兩層車廂，可以觀賞窗外美麗的自然風景，若困倦，就可以在車上打個盹。車上人不少，但華人面孔旅客不多，因為不少華人居民還是不善利用大眾交通工具外出旅行。到了目的地，看到各地來此觀光的人很多，並有很多是附近城市的居民。到了午飯時間，大家在當地餐廳就餐，每人大約花費餐費20多元，經濟實惠，都感到很高興，似乎一切疲勞和疫情中的鬱悶都消散了。

據暸解，Metrolink列車在周末實行優惠票價，即Weekend Day Pass，每人來回票價十元。若有興趣赴聖地牙哥Oceanside做短途旅行，選擇周六、周日出行。客車有直達列車班次及換乘車班次。其它從周一至周五也有不同班次，票價也不同。

但直達車班次不多，比如以周末從東谷市出行為例，上午7時47分開車，9時41分到達；9時43分開車，11時35分到達。返回時，午後2時35分開始，午後4時20分到達；午後4時28分開始，傍晚6時17分到達。若當天乘坐上午9時41分的車，在11時35分到達目的地後，觀光遊覽當地風景之後，可以在午後4時28分乘車返回，傍晚就到東谷市。

有關Metrolink出發地到達目的地列車班次，以及普通票價及優惠票價詳情，可以上網metrolinktrains.com查詢。