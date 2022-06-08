紐森初選穩勝出 只看贏多少

美聯社分析，紐森要在加州初選的州長選舉中獲勝毫無懸念。圖為紐森（右）與聯邦參議員帕迪亞（左）4月時的合影。（美聯社）

在距離加州 州長罷免選舉不到一年的時間，紐森 （Gavin Newsom）7日又投入加州初選，但此次的焦點不在他是否能勝出，而是他能勝出多少。

雖然共和黨這次未能派出在知名度和籌款金額上可以和紐森匹敵的候選人，但這場競選的候選人多達26人，加上加州選民對高油價、通貨膨脹、遊民問題、犯罪率上升的嚴重不滿，紐森這次的得票率恐怕難以超過他在罷免選舉中獲得的支持率62%。

羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）政治評論員和選舉法教授拉文森（Jessica Levinson）說：「我認為，州長唯一的失敗是未能獲得非常、非常大比例的票數，因為這是一場幾乎不具競爭性的選舉。」

由於執政黨經常在期中選舉中失利，萬一民主黨在加州初選中失利，極有可能無法參與州長和美國參議院議員選舉。

在賀錦麗（Kamala Harris）成為美國副總統後，紐森任命帕迪亞（Alex Padilla）接任賀錦麗留下的聯邦參議員 席位。在這次初選中，選民將決定是否讓帕迪亞做完賀錦麗到明年1月為止的參議員任期，另外，還要決定帕迪亞能否參選下屆參議員。

與州長競選類似，共和黨推出的加州聯邦參議員候選人謬瑟（Mark Meuser）鮮為人知。謬瑟是一名律師，他與右傾的Dhillon Law Group合作，對紐森提出22項訴訟，指控紐森越權實施防疫措施。

到目前為止，紐森一直低調進行競選連任。他在第一個州長任期內為人稱許的政績包括一連串創紀錄的預算盈餘、利用盈餘為無證移民支付健保費用、補貼中產階級醫療保險費、提供紓困現金給大部分納稅人等。

紐森還誓言，萬一美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，他將把加州變成墮胎庇護州。為了執行加州對某些攻擊性武器的禁令，紐森還承諾簽署一項新槍枝管制法律，允許一般公民對槍枝製造商和銷售商提起訴訟。

根據柏克萊加大進行的民調，共和黨背書的候選人達勒（Brian Dahle）被認為是最可能在加州州長選舉中獲得第二高票的人，無黨籍候選人、作家謝倫柏格（Michael Shellenberger）則是可能名列第三的一匹黑馬。