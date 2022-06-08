我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

小飛機墜入河濱縣民宅 1重傷

河濱訊
河濱縣發生小型飛機墜落事故，飛行員受重傷送醫。（KTLA）
河濱縣發生小型飛機墜落事故，飛行員受重傷送醫。（KTLA）

一架小型飛機7日上午墜落在南加河濱縣海梅特市（Hemet）居民院落，飛行員受重傷送醫。目前尚不知什麼原因導致小飛機失控墜地。

警方在當日上午約9時30分接到小飛機墜地報告，位於市區Warren街，臨近Mustang Way。機上只有一名飛行員，在事故中受重傷送醫，地面居民沒有受傷。據稱，小飛機在墜地時衝向居民院落一面磚牆，落在院子中，居民住宅窗子受損，部分機身起火。

當地一位目擊者描述事故發生前，正與太太前往超市購物的路上，突然看見有小飛機墜落，「小飛機接觸地面時揚起灰塵，然後起火。」居民趕緊撥打911報警，也到途經的一個消防站求助。

居民Michael Deardorff說，失事小飛機似乎剛離開附近機場向西飛去，但突然不知什麼原因，向南急轉，然後高度愈來愈低，最後很快開始墜落。

前往事故現場救援的包括海梅特市消防局、河濱縣警方等單位。

這是進入6月以來，內陸發生的第二次小型飛機事故。上一次事故發生在6月2日，一架小型飛機失控墜落在聖伯納汀諾縣縣屬地沙漠社區Lucerne Valley，機上只有一名飛行員，在事故中死亡。地面沒有人員受傷。

事故發生地位於勝利谷（Victorville）以東以及大熊湖北邊，海拔2950呎。失事小型飛機是單引擎Hornet (大黃蜂），通常屬於運動型、超輕型飛機。

南加 機場

上一則

吳澧培英文回憶錄 12日辦簽書發表會

下一則

協助消防救火 洛縣6受刑人燒傷

延伸閱讀

南加內陸小飛機墜落民宅院內 1人重傷

南加內陸小飛機墜落民宅院內 1人重傷
俄富豪2架飛機違反對俄制裁 美司法部下令扣押

俄富豪2架飛機違反對俄制裁 美司法部下令扣押
發帖「攻擊校園」 內陸高中生被捕 查獲幽靈槍

發帖「攻擊校園」 內陸高中生被捕 查獲幽靈槍
小飛機闖私宅禁區 拜登夫婦緊急撤離

小飛機闖私宅禁區 拜登夫婦緊急撤離
私人小飛機誤闖限制空域 拜登夫婦度假短暫疏散

私人小飛機誤闖限制空域 拜登夫婦度假短暫疏散
美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見