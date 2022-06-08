我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

協助消防救火 洛縣6受刑人燒傷

本報記者／洛杉磯報導
洛縣消防局直升機。（示意圖，洛縣消防局推特）
洛縣消防局直升機。（示意圖，洛縣消防局推特）

當局稱，6月7日(周二)在南加州的安琪拉國家森林（Angeles National Forest），有六名囚犯消防員在不明情況下被燒傷，其中一人傷勢嚴重。

洛杉磯縣消防局發言人貝尼特斯(Esteban Benitez)說，緊急救援人員在上午11時之後不久，據報趕往卡斯泰克(Castaic)附近的Templin高速公路旁，稱有人燒傷。

貝尼特斯說，四人被直升機送往醫院，兩人被救護車送往醫院。他說，所有人都有二級燒傷。

另一位縣消防發言人桑契斯(Geovanni Sanchez)說，六名患者都是加州懲教和康復部(California Department of Corrections and Rehabilitation)的囚犯消防員。

據加州公路巡邏警警官格林加德（Josh Greengard）稱，最初的報導是，一名縣消防隊正在現場接受訓練。

一架ABC7電視台的直升機展示了高速公路上的消防員、消防車和直升機，以及大約十幾名身著橙色服裝的人坐在路邊。

位於5號州際公路以西的金州高速公路(Golden State Highway)案發後被關閉，以便在洛杉磯市中心西北約45英里的地區降落救援直升機。

加州 洛杉磯 南加

上一則

小飛機墜入河濱縣民宅 1重傷

下一則

華男被槍殺棄屍道路 警鎖定3嫌籲協尋

延伸閱讀

洛縣六名消防員燒傷 發生情況尚不明

洛縣六名消防員燒傷 發生情況尚不明
槍手在洛市Studio City附近的 101 高速路對別車開槍

槍手在洛市Studio City附近的 101 高速路對別車開槍
300磅大熊闖南加210高速路遭撞死 駕駛無礙

300磅大熊闖南加210高速路遭撞死 駕駛無礙
尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 直升機急搜救

尼泊爾塔拉航空載22人小飛機失聯 直升機急搜救
太平洋瓦電公司和加州消防基金會延續合作防範山火

太平洋瓦電公司和加州消防基金會延續合作防範山火
舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折

舊金山消防員持黃銅扳手狂毆 同事骨折

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見