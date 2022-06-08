協助消防救火 洛縣6受刑人燒傷

洛縣消防局直升機。（示意圖，洛縣消防局推特）

當局稱，6月7日(周二)在南加州 的安琪拉國家森林（Angeles National Forest），有六名囚犯消防員在不明情況下被燒傷，其中一人傷勢嚴重。

洛杉磯 縣消防局發言人貝尼特斯(Esteban Benitez)說，緊急救援人員在上午11時之後不久，據報趕往卡斯泰克(Castaic)附近的Templin高速公路旁，稱有人燒傷。

貝尼特斯說，四人被直升機送往醫院，兩人被救護車送往醫院。他說，所有人都有二級燒傷。

另一位縣消防發言人桑契斯(Geovanni Sanchez)說，六名患者都是加州懲教和康復部(California Department of Corrections and Rehabilitation)的囚犯消防員。

據加州公路巡邏警警官格林加德（Josh Greengard）稱，最初的報導是，一名縣消防隊正在現場接受訓練。

一架ABC7電視台的直升機展示了高速公路上的消防員、消防車和直升機，以及大約十幾名身著橙色服裝的人坐在路邊。

位於5號州際公路以西的金州高速公路(Golden State Highway)案發後被關閉，以便在洛杉磯市中心西北約45英里的地區降落救援直升機。