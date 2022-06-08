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東谷華協少年書法班 15歲小書法家開班授課

記者啟鉻／東谷市報導
少年書法班老師史文涵（左二）與華協創辦人黃樹梧（左一）及書法班負責人合影。（記者啟鉻／攝影）
少年書法班老師史文涵（左二）與華協創辦人黃樹梧（左一）及書法班負責人合影。（記者啟鉻／攝影）

加州東谷市（Eastvale）華美協會自成立以來，組織了多個才藝班，如舞蹈班、插花班、太極拳班等，豐富了華人居民生活。不久前，華協在原成人書法班基礎上，新成立少年書法班，還請一位15歲的「小書法家」教授書法，吸引不少華人少年參與學習傳統中國書法。

據介紹，這位「小書法家」是自北京與父母移民美國才兩年的女學生史文涵，現就高中二年級。自四歲開始學習書法，在中國通過了中國書法家協會的書法業餘最高級考試（11級），並參加過書法比賽，在蘭亭盃、藝術節等書法比賽中獲得一等獎或二等獎，在多個書畫展中展示過書法作品。

史文涵說，在北京生活時，有過很多業餘愛好，書法只是其中一項，後來逐漸鍾意書法。最早學習顏真卿的多寶塔碑，後學習歐陽詢的九成宮碑，慢慢接觸行書、隸書曹全碑、褚遂良的雁塔聖教序。書法現在是自己最大愛好，可以讓她靜下心來，集中注意力完成一件事情，學習書法後對心態有很好影響，脾氣不會暴躁。同時學習書法對她提高學業成績也有很大幫助。書法從小習練，可以打好基本功。她在中國國內業餘書法評比中屬於最高級，由中國書法家協會書法家評委對受評者作品給予評定。

少年書法班負責人夏久淑也是一位書法愛好者。她表示，現在報名參加少年書法班的學員超過20名，年齡自六歲至15歲。華人子弟在美國接觸傳統中華文化，尤其是學習中國書法的機會不是很多，所以東谷華美協會為大家創造條件。

據悉，目前東谷華協有成員近5000人，東谷市現在有華人居民近兩萬人。東谷華協已經成為南加州內陸最有影響力的華人社團之一。

東谷華協少年書法班上課中。（記者啟鉻／攝影）
東谷華協少年書法班上課中。（記者啟鉻／攝影）
史文涵的書法作品之一。（史文涵提供）
史文涵的書法作品之一。（史文涵提供）

書法 華人 加州

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