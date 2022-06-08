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吳澧培英文回憶錄 12日辦簽書發表會

本報記者／羅斯密報導
台灣會館宣布，吳澧培英文回憶錄簽書發表會將於6月12日舉辦。（本報記者／攝影）
台灣會館宣布，吳澧培英文回憶錄簽書發表會將於6月12日舉辦。（本報記者／攝影）

洛杉磯台灣會館6月7日宣布吳澧培英文回憶錄簽書發表會，將於6月12日（周日）在聖蓋博希爾頓酒店舉辦。屆時吳澧培將到場與讀者見面，並簽名售書。

吳澧培最新著作，講述自己傳奇的一生。（本報記者／攝影）
吳澧培最新著作，講述自己傳奇的一生。（本報記者／攝影）

吳澧培是大洛杉磯台灣會館基金會的創會董事長，最新著作《Two Countries ‒ My Taiwanese American Immigrant Story》講述吳澧培傳奇的一生，一名來自台灣中部的鄉村孩子如何刻苦耐勞，最終成為享譽盛名的成功美國銀行家。

2015年吳澧培發表中文版回憶錄，廣受好評，今年的英文回憶錄根據中文版本改編。主辦方台灣會館表示，「我們很榮幸能為吳澧培先生舉辦這場活動，協助他的新書發表當仁不讓。多年來，吳澧培先生對社區的貢獻，帶給所有台美人無限啟發。」

吳澧培曾任洛杉磯萬通銀行董事長暨總裁，是一名成功的銀行家。 2004年他衣錦返鄉，加入時任總統陳水扁的總統府資政團隊，之後在現任總統蔡英文任內擔任總統府資政，回饋摯愛的故鄉台灣。

此次出版的英文回憶錄，記載了他為台灣民主化進程、台灣獨立建國運動付出的點點滴滴。同時，身為台美人，吳澧培創立不少非營利機構和公益組織，旨在促進台美人的自我認同、增進台美關係，其中包括知名的台美公民協會和福爾摩沙基金會。

7日出席新聞發布會的國策顧問田詒鴻表示，吳澧培除了事業成功之外，一生最大的動力就是追求台灣的自由民主獨立，「他非常重視對台美人第二代的栽培，此次出版的新書對我們的年輕人很重要，將激勵年輕人啟發思維，成就自我。」

大洛杉磯台灣會館基金會前董事長賴英慧認為，從這本書中可以讀到台灣的歷史，希望年輕人能以這本書作為目標，繼續吳澧培的精神，保持台美人的價值。

新書簽書發表會於6月12日（周日）下午2時，在聖蓋博希爾頓酒店舉辦，屆時Seville Classics及大通銀行董事長楊信先生、知名女作家Lyn Liao女士等台僑領袖將蒞臨力挺。

台灣會館召開記者會，宣布吳澧培英文回憶錄簽書發表會將於6月12日舉辦。（本報記者...
台灣會館召開記者會，宣布吳澧培英文回憶錄簽書發表會將於6月12日舉辦。（本報記者／攝影）

洛杉磯 聖蓋博 蔡英文

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