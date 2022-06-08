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紐森空喊節水 加州用水量不減反增

洛杉磯訊
Lake Oroville2021年夏季水量。（drought.ca.gov）
Lake Oroville2021年夏季水量。（drought.ca.gov）

6月7日公布的最新數據顯示，儘管加州乾旱持續加劇，整個加州4月的水資源保護效果依然差勁，城市居民用水不減反增。

數據顯示，與2020年同月相比，加州城市居民今年4 月份的用水量增加17.6%，包括洛杉磯及加州超過一半以上人口地區的南海岸水文地區（The South Coast hydrologic region）轄區，今年4月的用水量比2020年同期上升25.6%，成為全國僅次於科羅拉多河水文地區用水量上升最高的地區。科羅拉多河水文地區今年的用水量比兩年前增加了約41%。

2020年是當前乾旱開始的那一年，也是衡量保護工作的基線。而南海岸水文地區包括華人密集的聖蓋博谷。

雖然加州城市4月的用水量比3月略低，但3月和4月連續兩個月的用水量都超過基準線。3月城市用水量超過基準線的19%。

加州水資源控制委員會數據專家Marielle Rhodeiro7日表示，加州的降雨通常在4月底結束，到目前為止，加州近60%的地區處於乾旱程度最高的兩個類別中，隨著夏季來臨，乾旱會繼續惡化。

她說，去年7月紐森呼籲加州人自願將用水量減少15%，但到4月底，累計節省的水量僅2%。

今年1、2和3月是加州有紀錄以來最乾燥的一年。專家表示，加州今年夏季將處於危險境地，這並非危言聳聽。

事實上，最新的美國乾旱監測數據顯示，加州約有12%的地區處於「異常」乾旱狀態；而三個月前，這一數據為0%。

水文專家表示，加州的乾旱未來幾個月還會加劇，因為今年幾乎所有的積雪都已經融化，水庫至少要到下一個水年也就是今年10月開始才會有更多的降水。

更重要的是，國家海洋和大氣管理局的最新氣溫展望顯示，加州下個月的氣溫將高於正常水平。本周從8日開始，加州大部分地區將出現超過95度甚至100度的熱浪。

不過也有一些好消息。北加州的兩個地區，即北海岸和北拉洪坦水文地區（the North Coast and North Lahontan hydrologic regions），4月份出現儲水增長，分別成長14%和10%。

此外，水資源委員會主席Joaquin Esquivel表示，2020年加州的城市用水量是有記錄以來最低的一年，與2021年相比，2020年4 月加州居民每人每天的用水量減少約七加侖，如此相比，今年用水成長可以打個折扣。

專家希望洛杉磯地區從6月1日開始實施的限水令、每戶居民每周限戶外澆水兩次，以及在屢犯者强迫安裝限流裝置，能夠對今年夏天的節約用水有所幫助。

但部分專家同時擔心的是，隨著夏季乾旱加劇，城市居民用水量反而增加。

Lake Oroville2019年夏季水量。（drought.ca.gov）
Lake Oroville2019年夏季水量。（drought.ca.gov）

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