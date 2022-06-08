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中資三航空公司 六月數航班熔斷

記者張宏／洛杉磯報導
南航、國航和廈航近日都相繼被熔斷。（檔案圖）
南航、國航和廈航近日都相繼被熔斷。（檔案圖）

因為航班上確診人數觸發熔斷，導致中資多家航空公司在6月熔斷多個航班，波及的航空公司包括中國國際航空、南方航空和廈門航空。不過民眾對熔斷已見怪不怪，並且只要有錢想回去，就不愁買不到回國的機票。

根據民航局，南航CZ328航班因為日前抵達廣州的航班有多名旅客確診，導致南航洛杉磯飛廣州的周五航班被熔斷四週，取消6月17日、24日和7月1日、8日洛杉磯-廣州的航班。週日航班也因5月29日抵達廣州的航班有十位旅客確診，導致自6月5日起熔斷六周，6月12日、19日、26日和7月3日、10日洛杉磯-廣州週日的航班已取消。

廈門航空因5月20日抵達廈門的航班有五位旅客確診，導致廈航MF830航班熔斷兩周，取消6月16日、23日洛杉磯-廈門周四的航班。中國國際航空CA988因5月1日、8日、15日三個航班，從洛杉磯抵達天津均有超過五人確診，被熔斷三次。取消6月12日、19日和26日洛杉磯飛天津的航班。

但是對於熔斷消息，民眾似已習以為常。華人馬女士表示，熔斷不熔斷，航班就那麼多，票價還是那麼貴，必須回去的，想盡各種辦法也能回去；非必要的，也不會回去。

機票業者嚴先生表示，這種情況已持續一年多，很多消費者早已不會大驚小怪。而他很早就勸客人盡量不要買中資航空的機票，就是因為會出現熔斷的情形。外資航空一般則會選擇限流，但不會選擇熔斷，比中資航空更有機會成行。

洛杉磯 華人

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