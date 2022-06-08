華男騙亞馬遜130萬 家中搜出金條銀條

南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）41歲華裔男子楊廷宏（Ting Hong Yeung，音譯）日前以聯邦電信詐騙 罪被起訴，他涉嫌利用亞馬遜 購物網站支付系統，七年間詐騙亞馬遜130多萬元。楊廷宏於6日認罪，他將於8月29日判刑。犯案後警方從其家中搜出大量金條、銀條，將一併用於賠付給亞馬遜網站的損失。

根據楊廷宏的認罪書，在2013年至2020年間，他在亞馬遜網站上開網店，曾用名包括「Special SaleS」，「Speedy Checkout, Inc.」,「Expeditious Enterprise, Inc.」。楊廷宏起初為合法經營，但後來逐漸開始了非法詐騙活動。認罪書中提到，「他在網上售賣包括家具、室內裝飾品等貴重商品，價格遠低於市場，以提升銷售數量。」接到訂單後，楊廷宏會向亞馬遜發送偽造的發貨快遞單，如此亞馬遜會將買家支付的錢打給楊廷宏。亞馬遜網站相當於一個第三方平台，顧客支付費用後會先由亞馬遜保管。

根據亞馬遜網站付款機制，每14天會打款給賣家，期間當買家詢問楊廷宏發貨進度時，他會以各種理由欺騙買家已經發貨，直到亞馬遜打錢給他。這時沒有收到貨的消費者討要退款時，只能由亞馬遜賠款。幾年間，這種事件發生多次後，亞馬遜將楊廷宏的帳號移除，他便會換個新帳號繼續詐騙。

此外，楊廷宏還利用他人的信用卡在亞馬遜網站購物，之後稱自己沒有購買這些商品，要求退款。或者購買物品後要求退貨，退還其他的瑕疵品，將收到的完好貨物賣出。司法部 （U.S. Department of Justice）表示，幾年間，亞馬遜共替楊廷宏向買家賠款114萬2360元，向楊廷宏支付退款16萬597元。

楊廷宏在認罪後，同意賠償亞馬遜公司。司法部發文稱，「賠款將用在楊廷宏住宅搜出的金條和銀條來支付。」楊廷宏面臨最高20年的牢獄之災。