華男被槍殺棄屍道路 警鎖定3嫌籲協尋

華男被槍殺棄屍南加聖伯納汀諾縣沙漠附近， 警籲協尋三名男子。（示意圖，本報檔案照）

當局正在尋找三名男子；一名目擊者稱，這三名男子在南加 聖伯納汀諾縣縣屬地 El Mirage附近的一條道路旁，傾倒一具屍體。這具遺體被證實是62歲的華裔 陳仁明(Renming Chen，譯音)，他是被槍殺身亡。

El Mirage 是一個擁有1萬7000人的社區，毗鄰南加州 的莫哈韋沙漠（Mojave Desert）。

聖伯納汀諾縣警局兇殺案警探正在尋找這三名男子。

聖縣警局說， 6月3日（週五）下午3點45分左右，一名駕駛者在 Sheep Creek 路上發現這些人正在丟棄一個人，將一個人放在開闊沙漠旁邊的路邊，於是撥打911，之後看到他們走路離開。聖縣警局員警和護理人員趕到現場，並進行急救，但陳因明顯的槍傷，在現場被宣告死亡。

62歲的陳仁明的屍體，是在 El Mirage 的 Sheep Creek Road 和 Bookasta Road 交叉口附近被發現。

事件中的三名嫌疑人仍然不知下落，聖縣警局正在尋求公眾幫助，以獲取任何導致他們被捕的信息。

聖縣警局要求任何有信息的人撥打 909-387-3589， 聯繫警探瑟曼（ Shawn Thurman）。 匿名提示可以留在 800-782-7463 或 www.wetip.com。