華女被追尾 4年後反被索賠2萬 感到冤枉又憤怒

李女士被追尾反被告，索賠2萬元。（示意圖，UnsplashMichael Jin）

華裔留學生李女士曾在開車時被一輛車追尾，當時她覺得這只是一起很平常的車禍 ，自己也沒有受傷，就沒有追究對方責任，全權交給保險 公司處理。沒想到四年後卻收到法院傳票 ，反被對方索償共計2萬元。

李女士說，四年前她在馬里蘭州上大學，平時上下課都會開車在住家附近的一條路上，那條路上兩個紅綠燈之間間隔很短，經常有車因為開得快發生追尾事故，沒想到這種事也發生在她身上。她說，那天她停在第二個紅綠燈路口，被一輛車速很快，來不及煞車的小貨車撞上了。

李女士說，當時自己未受傷，車子損傷也不大，再加上當時她的父母以她一個人隻身在外，勸她「多一事不如少一事」，她就沒有深究，全部交給保險公司處理，後來也沒有跟進此案。

沒想到四年後，也就是今年5月底，李女士卻收到該案的法院傳票，被要求賠償1萬5000元加5000元材料費。這對李女士而言，宛如晴天霹靂。她想不通，明明是對方的過錯，怎麼反被告了？李女士說，對方吿她的理由是當時她開車速度太快，對方是正常開車無過錯，要求賠償健康治療費、精神損失費共約2萬元。

收到傳票的李女士第一感覺是被訛了，讓她手足無措，她說，「從收到傳票到現在不過一兩天的時間裡，卻感覺像經歷了一個世紀。」她說，事故發生的時候她手機恰好沒電，沒拍到任何證據照片，四年時間過去了，也很難再找到當時事故的目擊者或是攝像頭的錄影，這讓她更加恐慌。

李女士在聯繫了保險公司後得知，當時該事故確實沒有達成和解，目前來看該訴訟案也是真的。保險公司告訴她，在馬里蘭州，發生事故後提告的有效期是三年，又因疫情延誤，四年前的案子，她現在才收到傳票。保險公司表示會有專門律師聯繫她處理。

發生這件事後，李女士頗為感慨。她說，當時那輛貨車撞了她，但抱著與人為善，不惹麻煩的想法，不想追究額外賠償，沒想到現在對方反過來吿她，這讓她感到既冤枉又憤怒。她說，通過個人的經歷想告知民眾，遇到事故，一定要保存好證據，如有損失一定要要求對方賠償，不要心軟，否則就會「被當成軟柿子捏，一定要引以為戒。」

「華明勝律師事務所」專門負責車禍和人體傷害的經理Tammy黃表示，被追尾反被告的案例時常發生。她建議李女士第一時間聯絡保險公司，要求律師處理該案件，首先要看該案發起提告是否在時效內，加州為事故發生後的兩年內，如果超出該時效，可以要求法院駁回該案。

Tammy黃說，發生事故後，不管大小一定要拍照、拍視頻留下證據。如果車子需要修理，則可以留下修理紀錄，以備不時之需。她說民眾除了通報保險公司，還可以聯絡車禍律師，這樣可以最大程度保護自身權益。提及每場車禍都不同，建議民眾還需根據個人情況，以專業人士的建議為準。