秦振國衝刺初選，團隊全力以赴。（記者楊青／攝影）

38區聯邦眾議員競選人秦振國（Eric Ching）團隊全力衝刺6月7日加州初選。秦振國呼籲選民擦亮眼睛，讓自己手中的選票選出真正能夠代表自己利益、能夠為自己發聲的候選人。

秦振國競選團隊選前最後一天馬不停電話固票和掃街拜票。助選義工們兵分多路，分工合作，除大量電話外，部分義工前往老人中心 幫忙解答和解釋各種選舉和投票 問題，部分則前往高速公路和交通要道，提醒民眾投票，還有部分義工負責接送交通有困難的投票人，讓選民可以順利完成投票。

38區聯邦眾議員競選人秦振國完成投票。（秦振國團隊提供）

秦振國競選團隊負責人表示，他們從老人中心瞭解到，不少長輩對投票還是一知半解，尤其是此次初選涵蓋聯邦、加州、縣以及地方城市等多個級別的眾多席位。加上各種提案，不少選民倍感混淆，不知從何下手，因此連日來他們特別前往老人中心，為長輩們答疑解惑，幫助他們順利投票。

各地投票所日前已經開放，供選民提前投票。7日各地的投票所將全部開放，38區的數十個投票站將從當天清晨7點至晚上8時接待民眾投票。

秦振國表示，很多華人 都知道這次選舉的重要性，但還是要提醒大家7日百忙中撥出時間，記得投票。

秦振國强調，華洋選民不僅踴躍投票，更希望大家真正選對能夠代表自己的候選人。每位候選人的競選文宣都可以做得光鮮亮麗，照片和藹可親，很多也是選民多年熟悉的面孔，但選民要讓手中選票真正投對人，需要對候選人的背景真正瞭解，尤其是其過往在重大議題上其投票紀錄，是否與自己和華人的利益相去甚遠？尤其在公共安全、教育、經濟發展等華人普遍關心的議題上，是否自己的利益得到代表，非常重要。

他舉例說，洛杉磯縣檢察長賈斯康所謂的司法改革，帶給整個社區的災難眾所皆知，不分黨派無論政治立場所有民眾都到受到傷害，但不少城市的民選官員以對他們的城市沒有影響為由而不作為，非常遺憾。

38區包括：核桃市、鑽石吧、羅蘭岡、南艾爾蒙地、部分蒙特利公園市、部分蒙地貝婁、部分惠提爾、諾瓦克、la Mirada、La Habra、La Habra Heights、Buena Park、Santa Fe Springs、Pico Rivera等城市和地區。