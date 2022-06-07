劉雲平拚連任 支持槍枝管制法案

爾灣松柏會會長胡安瀅（圖左一）介紹出席籌款會的John Lieu(左二起）、劉天擎、劉雲平及劉丘繼聰。（本報記者/攝影）

民主黨籍國會議員劉雲平 （Ted Lieu）表示，眾議院 司法委員會上周通過最新的全面管制槍械法案，提高購槍年齡到21歲，禁止高容量彈匣，限制無法追蹤的槍枝，並加強安全收藏槍枝的法規，以因應近日一連串致命的槍擊事件，這項法案本周將在眾議院討論。

競選連任的國會議員劉雲平，5日出席在寶爾博物館舉行的籌款會。劉雲平指出，美國大規模槍擊案頻繁，危及無辜民眾及學童生命安全，他所屬的眾議院司法委員會上周剛通過新法案，全面管制濫用槍枝造成的暴力傷害事件，希望能減少槍枝泛濫所造成的悲劇。

劉雲平也強調，與槍枝管制息息相關的，是這兩年來不斷發生的仇亞暴力事件。自美國立國以來，社會中一直潛伏著歧視 亞裔的偏見，有鑑於此，他在國會提出了反仇恨犯罪法案，提供聯邦撥款以追蹤仇恨犯罪，透過法律制裁歧視亞裔的暴力犯罪案，以提高民眾對仇恨犯罪及仇恨事件的警覺。

近百位中外人士出席的籌款會，由爾灣松柏會會長胡安瀅主持，橙縣華人商會獎學金基金會創辦人郭秀梅及華裔律師方孝偉擔任中、英文引言人。劉雲平的父親劉天擎、母親劉丘繼聰及弟弟John Lieu醫師均應邀出席，公開感謝社區多年來對劉雲平的支持。

出生在台灣的劉雲平，是美國三位華裔聯邦眾議員之一，他三歲半隨父母來美，成長在缺乏多樣性的社區中，親身面對種族主義的歧視，讓他在高中時就下決心要為少數族裔及移民爭取權益。