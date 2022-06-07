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衝刺初選 陳介飛向電郵社群發起最後攻勢

記者楊青／洛杉磯報導
45區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛。（檔案照）
45區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛。（檔案照）

與衝刺選戰的傳統打法不同，45區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛（Jay Chen），7日初選投票日前一天，利用電子郵件和社群媒體發起最後攻勢，希望最大程度網羅選票。

陳介飛6日上午給他的支持者和友人發出電子郵件，提醒選民7日投票，同時再次重申其參政理念，他表示厭倦了職業政治家只關心他們的黨派議程和為特殊利益服務，而不是為人民服務。應對通貨膨脹，解決大公司哄擡價格，確保小企業獲得幫助，降低對中產階級的稅收，是他此次競選的主要政治訴求。

得到加州民主黨、加州勞工聯合會等組織背書的陳介飛，此次初選兩名對手，分別為共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel）和越裔共和黨人Long Pham。

45選區，由橙縣和洛縣原有的五個選區的部分地區重新組成新版圖選區，包括Brea 、Fullerton、Buena Park、Cerritos、Artesia、Hawaiian gardens、La Palma、Cypress、 Ross Moor、Garden grove、Los Alamitos、Westminster、Fountain valley等城市，其中喜瑞都市華人較多。整個選區華人人口3%，亞裔人口37%左右，白人36%，拉丁裔23%，非裔3%。

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