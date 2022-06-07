競選加州教育總監 楊承志聖蓋博谷拜票

加州教育總監競選人楊承志（右一），從北加州南下聖蓋博谷拜票。（記者楊青／攝影）

加州教育總監 （ California Superintendent of Public Instruction）候選人楊承志（George Yang）於6月7日初選的最後一個周末，從北加州南下聖蓋博谷拜票，希望華人選民給與投票支持其進軍11月大選。

楊承志表示，加州近年在教育經費上大幅增加，應有效用於公立學校學生的課後輔導，開發學生學習興趣，發掘學生就業潛力，創造教育和就業雙贏。

楊承志1992年15歲時隨家人從廣州移民來美，公立高中畢業後在金門大學獲得信息系統學士和通訊傳播管理碩士，2014年以共和黨人身份競選加州副州長，當時也是加州亞裔 社區反對SCA5的活躍代表之一。

楊承志表示，他反對對亞裔不公的政策和法規，亞裔不需要特殊待遇，但需要公平待遇。加州近年來在教育上對拉丁裔和非裔拔苗助長的做法，並不見的是真正的幫助。

他同時認為加州教育應該保留一定的學術考試標準，現在加州和全國一些州將SAT和ACT取消，完全廢除學術審核的做法，不僅對亞裔學生不公，對整個社會進步也是嚴重的傷害。雖然考試不能成為衡量一個學生優秀與否的唯一標準，但完全沒有標準也是矯枉過正。

楊承志同時認為加州的教育經費與學生的學習興趣和職業發展可以有更好的結合。加州教育經費在疫情為840億元，現在增加到1120至1200億元。他提出給每位六至18歲孩子每個月300元學習信用補助的理念，這些信用補助金可以用於學術補習，也可以用於參加球類運動和各種興趣班。他認為，學生們在學習中找到愛好和興趣，學習態度和積極性都會改善，也同時幫助減少學校霸凌。

7日初選，加州教育總監選戰共有七名競選人，除George楊外，還包括現任教育總監Tony K. ThurmondLance，以及Lance Ray Christensen、Marco Amaral、Ainye E. Long、Joseph Guy Campbell和Jim Gibson。