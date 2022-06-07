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伍麗娥3度參選巴沙迪那學院理事 趙美心力挺

記者丁曙／巴沙迪那報導
巴沙迪那學院理事伍麗娥競選第三任宣傳海報。（臉書）
巴沙迪那學院理事伍麗娥競選第三任宣傳海報。（臉書）

加州6月7日選舉在即，巴沙迪那學院（PCC）資深華裔理事伍麗娥（Linda Wah）尋求第三個任期，並且得到國會眾議員趙美心等重量級人物背書，呼籲選民支持伍麗娥連任，讓PCC學生繼續茁壯成長。

伍麗娥表示，她是公共教育的終身擁護者，也是學生可以信賴的公認領導者。作為PCC理事，她代表第 5 區（聖瑪利諾、南巴沙迪那和天普市）。在她的領導下，PCC 被 Aspen Institute 評為全國排名前十的社區學院，每年從PCC轉校到四年制大學的畢業生持續增加。現在擁有加州最多的副學士轉校生，進入洛杉磯加大（UCLA）、洛杉磯州大（CSULA）、柏克萊加大(UC Berkeley)、南加州大學(USC)和耶魯(Yale)等名校深造。

伍麗娥說，在前兩個任期推展雙重註冊（Dual enrollment），能幫助高中生提前選修大學課程拿學分，因為PCC課程成本更經濟，她的任務還沒有完成，要繼續幫助更多學生升大學做準備，減少取得高等學位的時間和成本。她的領導和宣傳能力，在加州和國家層面得到了認可，她積極爭取幫助學生取得成功所需要的預算和項目資源。她的領導和宣傳能力，在加州和國家層面得到了認可，她積極爭取幫助學生取得成功所需要的預算和項目資源。

伍麗娥說，發起競選連任兩個月來，社區湧現的支持讓她大受鼓舞，社區的州和聯邦級別的民選官員及前任官員，基本上都支持她連任。目前，伍麗娥的連任背書名單，包括國會議員趙美心、加州參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）及前州參議員和 PCC 校長斯科特（Jack Scott）、加州眾議員方樹強（Mike Fong），前加州財務長江俊輝（John Chiang）等人。

加州大學 洛杉磯加大 眾議員

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