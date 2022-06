Eli Vera參選洛杉磯縣警察局長 前長官李貝卡背書

前洛縣警察局局長李貝卡(左起)、洛縣警局技術與支持部門主任Eli Vera、知名設計師Amir Bahadori、成明萃。(成明萃提供)

6月7日初選中挑戰洛杉磯 縣警察 局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)的八位競選人中,包括洛杉磯縣警察局技術與支持部門主任(Chief of the Technology and Support Division at LASD)Eli Vera,這位擁有32年警齡的資深高階警官,目前得到洛縣 警察局前局長李貝卡和太太成明萃的大力支持。

為Eli Vera背書的還有職業警察協會(PPOA),加州律師、法官協會(CASE),阿蘇薩警察協會,洛杉磯以色列民主黨等。

成明萃在6月7日初選投票前給友人的一封信中表示,在先生李貝卡擔任洛杉磯縣警局局長16年期間,他與許多被分配為他的司機和副手的警官們一起工作,其中包括Eli Vera。最初Vera只是一名普通警官,但他非常勤奮,渴望學習,思維開闊,不斷創新,最重要的是,他表現出對同事和社區及民眾無限的善良和仁愛。

成明萃表示,即使在他們轉移到其他部門和工作之後,李貝卡也一直與當年的部下保持良好關係和經常聯繫,李貝卡不斷提醒他們成為一名領導者的特質,包括對他們的家庭、部門和社區民眾承擔其責任。

李貝卡和成明萃認為,Vera具備成為下一位洛杉磯縣優秀警察局長的必要品質,他能夠勝任警長工作,為洛杉磯縣的民眾帶來安全的工作和生活環境。

作為洛縣警察局技術與支持部門的頭,Vera主要負責整個洛縣警察局通信、數據系統、記錄和識別服務總體運作和調度,其管理的預算總額約為2.5億元。之前,他認為洛縣警局中央分局局長,負責監管阿瓦隆、世紀、康普頓、東洛杉磯、和南洛杉磯等六個分局的工作。

Vera表示,他的執法生涯從1989年開始,當時他被分配到男子中央監獄工作。1992年調到林伍德分局,後來到世紀分局擔任巡警,多年的一線執法經歷給他很多鍛煉和第一手的經驗,並建立了與社區的强大關係。他認為,瞭解民眾的擔憂和需求,並建立警察與百姓深入的合作夥伴關係,是為社區提供優良公共治安的重要渠道。

他表示,如果當選,他的工作重點將包括提升公共安全,重建公眾對洛縣警局的的信任,重建洛縣警察局與洛杉磯縣政府的關係,為洛縣警局提供明確發展方向,培養警局公平和包容的文化氛圍。