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爾灣華裔青少年 瑞獅與祥龍開光

【爾灣市訊】
爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊舉行瑞獅與祥龍開光點睛儀式。（爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊提供）
爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊舉行瑞獅與祥龍開光點睛儀式。（爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊提供）

爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊於6月4日在爾灣社區公園舉行別開生面的瑞獅與祥龍開光點睛儀式，共計8頭瑞獅與一隻國際標準龍華麗登場。

舞龍舞獅隊由47位中、小學生組成，舞獅隊腳踩七星伴月陣，頭戴紅花金璁，舞龍隊身披日月金星，在雄壯威武的鑼鼓聲中，舞出靈活有力的動作，展現年輕一代的精神活力。

活動現場還有花式扯鈴表演，由爾灣雙語國際小學學生組成，Sunny老師培訓。 短短9個月的教學練習時間，已參與十幾場大型活動演出，孩子們愈來愈純熟的技巧，次次引起觀眾讚嘆聲不斷。此次活動，上百位貴賓與家長都相當熱情與支持。

應邀出席開光點睛儀式嘉賓有世界華人工商婦女企管協會理事胡安瀅、爾灣松柏會會長張訓曾、加州爾灣慈濟人文學校校長花婉珍、與教務主任楊麗娟、家佳美滿協會會長KK Jiang 與秘書長Oliver Lin 、僑務顧問兼舞龍隊教練曾昭華、爾灣銀髮族口琴樂團團長古怡芳、爾灣愛樂口琴團團長Shine Wang 、 Ukesfun 烏克麗麗樂團團長 Micki Chyu 、爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊教練Sunny Yu等人。

據Sunny教練表示，舞獅的傳統，新添的獅子與龍在開光點睛之前只能視為ㄧ件工藝品，需挑選吉日良辰，由德才兼備，慈善出眾之長者、名人或是教練，在神的祝福下進行開光儀式，賦予醒獅祥龍靈性，才能驅邪避兇，招來吉利祥瑞。

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