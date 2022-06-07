EMS線上討論會：缺乏亞洲語言教師 亞美生教育選項受限

亞裔美國人推進正義組織政策負責人Victoria "Nikki" Dominguez（截圖）

少數族裔媒體服務中心（EMS）6日舉辦線上討論會，探討「加州 缺乏鑑定合格的亞洲語言教師，亞裔 美籍學生為此付出代價」的主題。與會者認為，應該通過立法途徑，加強投入推動項目，創造更多條件，培訓足夠雙語教師人才，讓更多年輕人受益。

據EMS提供的資訊，在加州2019-2020學年度，K-12年級學生越南語及中文國語是第二及第三最常使用的語言。但經過鑑定合格的雙語教師卻不多。加州因嚴重缺乏鑑定合格的亞洲語言教師，使用亞洲語言學生的教育 選項因此大幅度受限制。倡議者呼籲一次性投入500萬元資金，來應對這個短缺現象。

與會主講者包括：加州參議會第六選區參議員潘君達（Richard Pan）、第34選區參議員Tom Umberg，以及富樂頓州大雙語項目負責人Fernando Rodriguez教授、亞裔美國人推進正義組織政策負責人多明葵姿（Victoria "Nikki" Dominguez）等。

多明葵姿表示，加州亞洲語言雙語教師面臨嚴重短缺，對於亞裔社區尤其重要，因為語言方面的障礙導致他們無法受到公平教育。據加州教育廳統計，2019至2020年，發放雙語教師證書數量超過1000個，越南語及中文普通話的雙語教師還很少。但社區裡說的人很多，需要投資培養這方面的雙語教師，希望更多人關注這一議題。她正在推動一項投資500萬元，為期四年的項目，關注培養亞裔語系教師成長。

潘君達（Richard Pan ）表示，在加州從事亞裔雙語教師數量缺口很大，而加州成長最多的族裔是亞太裔，因為英語不熟練，亞太裔社區與主流溝通不暢。所以需要很大的努力。尤其是亞裔兒童時期，就應該教會他們雙語，讓孩童受益而且未來會有額外的學術成就。對於雙語投資，雖然數額不大，但卻是非常重要和有意義的。

富樂頓州大雙語項目負責人Fernando Rodriguez教授表示，現在缺乏足夠資金支持雙語項目，讓備選人員無法獲得資格認證，相關培訓認證費用就高達2500元，導致障礙和負擔。加州目標是2030年前，至少75%的學生可以使用雙語或更多語言。因為師資缺乏，很多學校無法設立雙語課程。所以需要更多資金支持，為學生提供更多資源。同時社區對雙語也有大量需求。

Tom Umberg認為，要推進雙語教育，就需要有資質的雙語教師。他所在選區就有部分居民說西班牙語、越南語及其他族裔語言。談及解決雙語教師短缺問題，就是立法者邀請雙語專家，而非立法者自己去討論。立法者可以提供相關資源，通過立法途徑，創造條件，強化推廣宣傳，培訓雙語教師。