橙縣華商基金會獎學金 10人獲獎

橙縣華人商會基金會（Orange County Chinese-American Chamber of Commerce Foundation）6日舉辦記者會，宣布2022年十名學子助學獎學金獲獎者名單。（主辦方提供）

橙縣華人 商會基金會（Orange County Chinese-American Chamber of Commerce Foundation）6日宣布2022年十名學子助學獎學金獲獎者名單。

今年獲得獎學金的十名學生分別是，就讀西北大學的Jessica Guo；柏克萊加大的Ellie Hwang、Jane Januar、Jimmy Jiang、Danny Lam、Eric Zhu；洛杉磯加大的Vivian Lau；波士頓大學的Michael Ma；爾灣加大的Kevin Yu；Carnegie Mellon大學的Andy Zhu。這些學生有的來自單親家庭，有的來自混血的家庭，都對大學生活充滿期待。

基金會會長童志敏（Derek Tung）表示，橙縣華人商會1989年成立，旗下基金會從1995年起開始提供大學獎學金。支持優秀華裔 子弟完成大學夢想，對未來社會具有深遠影響。目前已幫助80名學生，這些學生中有一名學生在大學畢業後，找到不錯的工作，竟然將當年獲得捐助的兩萬元獎學金回饋基金會。 今年基金募得21萬1000元的金額，足夠支付今年十名獎學金獲得者，每年每人5000元，持續四年。

橙縣華人商會會長Jacob吳表示，商會現有300多名會員，商會每年募集款項的目標是20萬元。20萬元獎學金不是一個小數字，但大家覺得幫助有困難的優秀華裔學子非常有意義，因為教育能改變一個人的命運，希望拋磚引玉。今年獲得商會會員及銀行和保險業者的慷慨支持，超額完成任務，感謝大家的愛心。

基金主席郭秀梅表示，每年獎學金都有來自洛縣和橙縣30人到50人申請，為了找到那些真正需要幫助且品學兼優的學生，基金會還有專門的評審委員會，去家訪和至少兩輪的面試才做出決定。