南加華人懷舊 羅大佑唱老歌全場爆滿

羅大佑在巴沙迪那（Pasadena）舉辦的安可曲演唱會全場爆滿。（記者張宏／攝影）

疫情 讓南加華人 更加懷舊，日前在南加相繼舉辦多場演唱會，羅大佑在巴沙迪那（Pasadena）舉辦的安可曲演唱會更是全場爆滿，全場男女老幼集體懷舊，齊聲合唱老歌，懷念那個沒有疫情的美好時光。

巴沙迪那市民中心在疫情後首次出現大量人潮，來自四面八方的華人日前聚集在這裡，參加羅大佑的演唱會。現年68歲的他演出中不斷喝水，但是誠意十足，一個人唱足兩個多小時。他演唱了國語、粵語、閩南語等歌曲，不僅有他自己作曲作詞的歌曲如「戀曲1980」、「戀曲1990」、「追夢人」等，還有老歌如「綠島小夜曲」、「草螟弄雞公」等，滿足現場來自中國大陸、香港、台灣等地的觀眾。

觀眾也是覆蓋老中青三代。一名華人觀眾表示，他以為羅大佑的歌迷主要是有一定年齡的人，沒想到現場有很多年輕粉絲，不僅跟著一起大聲合唱還全場錄影。

因為加州只有一場，不少觀眾來自北加，華人丁先生還花200元買了羅大佑的黑膠唱片。他說，唱片有羅大佑的親筆簽名，還收集很多時代歌曲，很有收藏意義。

羅大佑現場多次談及疫情，表示疫情後才發現家的重要，希望大家能從他的歌曲中得到治愈。他還教大家怎麼洗手，最後在大屏幕上打出「給巴沙迪那的朋友，不論多遠，要一路堅持」的親筆祝福。

演出結束後大家大喊安可，羅大佑又出場唱了兩首歌，他邊唱還大喊「拼了」。台下觀眾也很給力，雖然大家都戴著口罩，但是不妨礙全場大合唱。散場時，一名華人女觀眾在電話裡對朋友說，太感動了，這是她看過最好的一場演唱會。

曾以一首「一剪梅」主題歌走紅中國的歌手李剛，日前在羅斯密舉辦演唱會，現場也是座無虛席。他演唱「星星知我心」、「窗外」、「傳奇」等多首老歌，讓台下觀眾跟著一起唱。南加僑領陳慧碧也展示其多才多藝的一面，現場和李剛合唱「我沒有騙你」，把氣氛推向高潮。