洛市長參選人梁家訓訪岡州會館 鄉親祝其成功

合和餐廳老闆娘岑翠屏與梁家訓交談。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 市市長候選人梁家訓（kevin de leon）與加州第49區眾議員方樹強（Mike Fong），6月4日（周六）拜訪華埠岡州會館，並向關公像上香祈禱市民平安。

具有華裔 血統的梁家訓拜訪岡州會館，入境隨俗向館長請教祭祀文化意義之餘，並上香向關公祈禱，護佑洛杉磯市民平安。在參拜過程中，岡州會館館長勞尊佑還跟梁家訓打趣道，前任總統杜魯門（Harry Truman）也曾造訪於此，當時的媒體並不看好他，但參拜後競選成功，因此也祝福及鼓勵梁家訓，希望他能競選成功，為華裔發聲。

陪同拜會的還有華人華僑聯誼會創會主席馬樹榮夫婦、岡州會館館長勞尊佑（Thomas Lo）、亞凱迪亞 （Arcadia）市議員候選人王愛琳（Eileen wang）。

梁家訓提及3日（周五）拜訪行程中意外被抗議民眾圍攻，回憶此事心有餘悸，幸虧隨身保鑣反應及時，自己才沒受到傷害。並說到當時保鑣們很快幫他和抗議者隔開一定的安全距離，而現場維持治安的市區警察卻一動不動旁觀全程。

馬樹榮表示到，這次很高興能邀請梁家訓參訪岡州會館，除了館方的邀請之外，梁家訓本身也十分想參訪，並認祖歸宗，更了解自己父輩的文化背景。

隨後於餐會中，許多民眾認出梁家訓時，興奮地上前合影，並祝福他競選成功。合和餐廳老闆娘岑翠屏更表示，梁家訓就像他們梁家的兄弟一樣，並送上寓意菜品祝福他鴻運當頭，包粽（中）成功。