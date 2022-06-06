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秦振國牽頭 聯邦與洛縣檢警合開治安藥方

記者楊青╱核桃市報導
川普總統白宮亞太裔顧問委員會主席徐紹欽（右）為秦振國（左）站臺。（記者楊青／攝影）
川普總統白宮亞太裔顧問委員會主席徐紹欽（右）為秦振國（左）站臺。（記者楊青／攝影）

核桃市過去兩周連續發生兩起重大治安案件，市長秦振國3日特別牽頭，整合聯邦與洛縣警方和檢察官、亞裔社區領袖和教育專家，為地方公共安全開藥方。

核桃市在過去兩周内發生的入室偷盜竊賊被主人射殺案，以及美國銀行停車場搶劫案，震驚社區。秦振國表示，公共治安隱患無處不在，大家不但要警鐘長鳴，更需要集合各方面的力量，切實解決問題。他表示，公共安全事關所有民眾利益，所以不論何黨何派，只要能夠真正為民眾做事，就是有益的力量。

當天下午在核桃市溪邊公園舉辦的市長見面會，秦振國邀請了洛杉磯地檢署檢察官Jonathan Hatami、洛杉磯縣警察局資深退休警官Burton Brink、前白宮亞太顧問委員會主席徐紹欽以及加州教育總監競選人George yang等參加，大批市民參與討論。

Hatami表示，犯罪案件發生後，民眾一定要及時向警方報案，警方會做記錄並針對犯罪嚴重程度派出專門負責的警探，找人面談，搜集人證物證，然後將案子呈現給地方檢察官。他本人專門負責兒童刑案起訴，如果洛縣發生未成年人的謀殺案，他馬上會收到警方電話，也會同時前往現場。他表示，事實上洛杉磯地區檢察官有相當大權力，他們會根據證據看是否提出立案起訴，以怎麽罪名起訴以及求刑長短等。

但他表示，現在洛杉磯檢察官無法正常執法最大的問題是賈斯康，賈斯康2020年上任之後嚴重傾向罪犯，很多刑事犯罪即便證據確鑿，卻根本不起訴，比如犯罪人持槍犯罪，賈斯康要求不加重起訴；仇恨犯罪，也不會加上仇恨犯罪一條；即便是對警察行凶，也不會被加重處罰。他表示，檢察官起訴應該以法律和事實作爲依據，但在賈斯康的框架下，很多犯罪無法起訴，洛杉磯的犯罪數字平穩，並不是沒有發生，而是根本不給立案。

Hatami感謝秦振國將大家聯繫在一起，分享信息，探討有效解決問題的辦法。他認爲，公共治安不應有黨派之分，現在的當務之急，是大家齊心協力，罷免賈斯康。

秦振國表示，即便是地方檢察官不能起訴，聯邦執法部門在某些議題還是可以幫忙。他最近和多位聯邦警員探討，一些犯罪民眾可以直接向聯邦探員報案，他們也會和檢察官聯手。不過近年因警方經費減少，比如洛杉磯縣警察局原有的1萬警員現在只有8300人左右，應付1000萬人的區域，實有困難，所以經費也非常重要，案情發生後民眾主動及時報案，幫助警方搜集證人證據，都大大有助於打擊犯罪。

在洛縣警察局服務30多年的退休警官Brink表示，洛縣警局現在少了1000多警員，是全美大城市中警員最少地區。他呼籲在6月7日的選舉中不但要踴躍投票，更重要是投對的人，因爲很多人微笑著參加各種活動，但等到你需要幫忙時，卻找不到他的影子，或者他根本不站在你這一邊，更不用説為你發聲。

徐紹欽表示，作爲川普總統亞太裔顧問委員會主席，最關心的是針對亞太裔的仇恨犯罪和亞太裔的經濟發展。他說，他認識秦振國多年，目睹其在民眾關心的議題上親歷親爲，「他的行爲、他的眼光以及他的毅力和治理核桃市的成績，讓我非常感動」，「我認爲白宮和華府應該有一個這樣的人，代表38區發聲。」

秦振國（中）邀請了洛杉磯地檢署檢察官Jonathan Hatami（左二）、洛杉...
秦振國（中）邀請了洛杉磯地檢署檢察官Jonathan Hatami（左二）、洛杉磯縣警察局資深退休警官Burton Brink（左一）、前白宮亞太顧問委員會主席徐紹欽（右二）以及加州教育總監競選人George yang（右一）等與市民一起探討公共安全解決方案。（記者楊青╱攝影）
與核桃市長秦振國見面會，大批民眾前往討論公共安全問題。（記者楊青╱攝影）
與核桃市長秦振國見面會，大批民眾前往討論公共安全問題。（記者楊青╱攝影）
市長秦振國（右二）3日特別牽頭，整合聯邦與洛縣警方和檢察官、亞裔社區領袖和教育專...
市長秦振國（右二）3日特別牽頭，整合聯邦與洛縣警方和檢察官、亞裔社區領袖和教育專家，為地方公共安全開藥方。（記者楊青╱攝影）
秦振國與市民交談。（記者楊青／攝影）
秦振國與市民交談。（記者楊青／攝影）
秦振國與市民交談。（記者楊青攝影）
秦振國與市民交談。（記者楊青攝影）
市長秦振國（右一）3日特別牽頭，整合聯邦與洛縣警方和檢察官、亞裔社區領袖和教育專...
市長秦振國（右一）3日特別牽頭，整合聯邦與洛縣警方和檢察官、亞裔社區領袖和教育專家，為地方公共安全開藥方。（記者楊青╱攝影）
與核桃市長秦振國見面會，大批民眾前往討論公共安全問題。（記者楊青／攝影）
與核桃市長秦振國見面會，大批民眾前往討論公共安全問題。（記者楊青／攝影）
與核桃市長秦振國見面會，大批民眾前往討論公共安全問題。（記者楊青／攝影）
與核桃市長秦振國見面會，大批民眾前往討論公共安全問題。（記者楊青／攝影）

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