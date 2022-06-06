亞美體育總會 新理事會就職聯歡晚會

美國亞美體育總會第九屆理事會就職典禮暨聯歡晚會4日晚隆重舉行，400多位嘉賓共襄盛舉。圖為新一屆理事會宣誓就職。（記者楊青／攝影）

美國亞美體育總會第九屆理事會就職典禮暨聯歡晚會4日晚在羅斯密888海珍大酒樓隆重舉行，400多位嘉賓共襄盛舉。國會眾議員 趙美心、加州 眾議員方樹強、蒙特利公園市長羅沛霆及市議員饒影凡、羅斯密市長勞朱嘉儀、聖蓋博市長丁言愉，及前加州眾議員伍國慶、前蒙市市長林達堅等民選官員出席當晚活動。

亞美體育總會成立於2004年，是南加州華人社團中以提倡並舉辦各項體育文娛活動為主要會務的非營利組織，多年來發展及推動各項體育比賽，包括籃球，足球 ，乒乓球保龄球等比賽。舉辦各項文藝活動如歌唱比賽，排舞比賽。或發展有益智力之象棋比賽等，受到民眾歡迎。第九屆理事會由葉安利擔任主席，會長徐雄剛，理事長杜珮華。

葉安利向來賓致詞時表示，2020年新冠疫情爆發後全球經濟被迫停擺，社團活動亦曲終人散，亞美體育總會理事會也無奈空轉兩年。自去年底美國政府重啟經濟，市面恢復正常運作，經過理事會改選委員會同意由第八屆理事會的三位首長繼續留任，並負責推動會務及籌組活動。他特別多謝理事會所有成員的支持及通力合作。

美國亞美體育總會第九屆理事會就職典禮暨聯歡晚會4日晚隆重舉行，400多位嘉賓共襄盛舉。圖爲歷屆理事大合影。（記者楊青／攝影）

會長徐雄剛致辭表示很榮幸得到亞美體育總會全體會員及兄弟姐妹們的支持，將與主席和理事長及亞美體育總會全體同仁努力一起為本會打拚發展會務，做好服務會員工作，不辜負創會元老們的期望。

杜珮華表示，亞美體育總會各項比賽均是按照正規舉辦，具有相當水平，有影響力號召力，如今已是社區負有盛名的社團之一。在就職典禮結束後，將按照計畫陸續舉辦各項活動，包括有卡拉OK 歌唱比賽，象棋比賽，足球比賽。

名譽主席呂詩澄擔任宣誓就職儀式領誓人带领理事宣誓就職，國會議員趙美心等民選官員也上台致辭祝賀大會成功舉辦，並頒發表揚狀表彰多位首長對社區所作出的貢獻。