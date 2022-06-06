反露營法再修正 議員提案 洛市圖書館旁擬禁遊民紮營

圖書館外將再無流浪漢帳篷(unsplash截圖)

洛杉磯 市議會於去年反露營法通過後，已禁止於學校和日托場所500英尺範圍內的設立流浪漢營地後，議員布斯卡伊諾（Joe Buscaino）於6月3日（週五）提出新異議，將全面禁止於市區內的圖書館 周遭設立營地。

市議會於5月31日（週二）要求市檢察官冊立一項新修正案，「禁止在任何學校或托兒所500 英尺範圍內坐著、躺著、睡覺或存放個人財產。」並以13 對2票反對提議成功，提議人包括理事會主席馬丁內斯(Nury Martinez）和議員梁家訓（Kevin de León）、普里斯(Curren Price)、克雷科里安（Paul Krekorian）和布斯卡伊諾，目前尚未列入理事會議程。

布斯卡伊諾於3日新提出了一項動議，要求禁止在所有城市圖書館500英尺範圍內設立營地，表示，圖書館是必不可少的公共資源，也是我們社會的支柱之一。 並引用了 （Westside Current）報導，指出威尼斯金尼紀念分館圖書館機幾乎全毀就是來自於附近帳篷裡所引發的大火。

一旦該案通過決議，市府將會張貼標牌並發出通知，保護敏感設施（包括學校、日托設施、公園和圖書館）500英尺範圍內的公共通行權該條例將在該地區實施的日期。

去年夏天通過的反露營法，則是修改該市先前的《市政法》第 41.18 條中的反露營法，以禁止在該市的幾個地區坐著、睡覺、躺著、存放個人財產或以其他方式妨礙公共通行權。這些區域包括距離任何消火栓或消防栓兩英尺以內的區域、在任何可操作或可利用的入口或出口的五英尺範圍內；距裝卸台或車道10英尺以內；以干擾該市根據《美國殘疾人法》要求頒發許可證或限制無障礙通行的任何活動的方式；或街道內的任何地方，包括自行車道。

並禁止在以下場所露營和睡覺， 指定立交橋、地下通道、高速公路坡道、隧道、橋樑、人行天橋、地鐵 、清洗或鋪展地面、鐵軌或在無遮蔽處或帳篷中住宿不健康的地方不超過500英尺，不安全且與安全通道不相容。