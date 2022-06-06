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競選加州主計長 陳仁宜工業市造勢

記者啟鉻／工業市報導
加州主計長華裔參選人陳仁宜在造勢活動上。（記者啟鉻／攝影）
加州主計長華裔參選人陳仁宜在造勢活動上。（記者啟鉻／攝影）

加州主計長（State Controller）華裔參選人陳仁宜（Lanhee Chen )，5日午後在工業市舉行初選投票日前的造勢會，吸引不少華人支持者。有的華人支持者表示，無論是競選理念、個人豐富經歷，陳仁宜都是眾多華人選民接受的加州主計長人選。陳仁宜家人也到場表達支持；現任核桃市市長、聯邦第38選區國會眾議員候選人秦振國也到現場力挺。

造勢活動在工業市Industry Hills Expo Center舉行，前來參加造勢活動的以華人支持者居多。活動由前加州共和黨參議員及共和黨參議會領袖夏樂柏，和何美湄夫婦召集和主持，參加者尚有部分公職參選人及社區活躍人士。

羅蘭岡華人協會會長陳正治表示，陳仁宜畢業於羅蘭高中，是學校演講隊骨幹，在校讀書時就具有影響力和號召力。他是羅蘭學區培養的佼佼者，所取得的成績讓整個學區都感到很光榮，要動員羅蘭岡華人選民支持他。

社區活躍人士孫偉說，陳仁宜在華人社區有很強的影響力，他的執政理念、執行能力、個人背景都非常豐富。而且他非常親民，大家都認為他是獲得選民認可的州主計長人選。孫偉也號召一些華人選民到場支持。

前來現場為陳仁宜支持打氣的還有他的父母及家人。他的母親說，陳仁宜從小就對政治充滿熱情，而且知道將來要做什麼，無論做什麼都全力以赴，敢於迎接挑戰。一旦遇到困難不氣餒，哪裡跌倒就爬起來再前進，對問題想盡辦法解決。他的性格也很獨立，決定要去完成一個目標時，會先徵求父母意見，然後自己決定怎樣去做是最好的。

秦振國表示，陳仁宜在所有的主計長參選人中，無論學歷、資歷都是最佳人選。他對每一項加州遇到的財務支出問題，都有能力去應對並解決好，而且陳仁宜是真正解決問題的參選人。加州有很多財務支出浪費的問題，怎樣去節省經費，陳仁宜都有周密計劃。選民需要一位有能力、有意願、能解決問題的州主計長。

談到個人參選聯邦眾議員選情，秦振國認為，若不出現大的意外，他通過初選應無懸念，他相信努力可以出現成果。

陳仁宜在現場造勢演講時，繼續宣傳他「為人民服務」的競選理念，作為州主計長唯一的共和黨候選人，相信他一旦當選州主計長，一定能夠平衡政府的開銷及稅賦、實施透明的政府運作及獨立的財政監督。陳仁宜目前獲得洛杉磯時報、CNN、AP及很多主流媒體力挺，認為他是加州主計長最佳人選。

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