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野火季來臨 權益組織分享防災經驗

記者王若然／洛杉磯報導
路易斯安納州Power Coalition for Equity and Justice行政主任Ashley Shelton。（視頻截圖）
路易斯安納州Power Coalition for Equity and Justice行政主任Ashley Shelton。（視頻截圖）

6月1日標誌著颶風、野火季的開始，為讓各地社區組織更好地總結經驗、團結一致抗擊可能的災難，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）3日舉辦線上簡報會，美國多地公益組織代表分享了過往抗災救難的經驗和挑戰。

路易斯安納州「平等公義聯盟」（Power Coalition for Equity and Justice）行政主任Ashley Shelton有豐富的災害救援一線的經驗。她說，去年路州經歷了新冠疫情和颶風的雙重打擊。她所在的「平等公義聯盟」致力於為受災家庭提供現金援助，幫助他們支付房租、水電費、食物費用等。此外，該組織還積極推動立法讓保險公司盡責支付受害家庭的損失。Ashley Shelton還指出，去年颶風Ida過後，他們發現了許多保險規章不合理，例如有的保險條款陳述不清楚，有的則不包括風災等。

PCUN負責人Daysi Bedolla介紹防災經驗。（視頻截圖）
PCUN負責人Daysi Bedolla介紹防災經驗。（視頻截圖）

俄勒岡農民權益組織PCUN負責人Daysi Bedolla介紹說，兩年前當地經歷了野火，當時僅有相關的英文信息，對當地的西裔農民很不方便。因為是當地多年來的第一場野火，農民沒有足夠防禦和應對措施，形成了巨大挑戰。PCUN幫助當地農民建立信息渠道，深入田地與他們溝通，提供幫助。其他挑戰還包括一些居民沒有手機，無法接收信息，無證移民無法獲得政府援助等。

休士頓HOME公益組織執行主任Chrishelle Palay。（視頻截圖）
休士頓HOME公益組織執行主任Chrishelle Palay。（視頻截圖）

德州休士頓HOME公益組織執行主任Chrishelle Palay說明當地颶風災害營救的挑戰。她說，五年前哈維颶風侵襲當地後，至今仍有民眾的房屋沒有修好。尤其是少數族裔社區，有的家庭至今仍生活在漏水的屋簷下，發霉的家中。去年冬季當地還經歷了暴風雪，給當地居民帶來前所未有的冰冷氣候，不少民眾幾天甚至幾周家中沒電，水管爆裂。Chrishelle Palay說，在經歷了去年種種災害後，不少德州居民都留有心理創傷；隨著今年颶風季的到來，他們更加擔憂。

「The New Florida Majority」的MacKenzie Mar...
「The New Florida Majority」的MacKenzie Marcelin講述房屋權利平等的話題。（視頻截圖）

「The New Florida Majority」的MacKenzie Marcelin在會中講述，氣候變暖如何影響房屋短缺以及如何提高住房平等性的問題。他說，自然災害越來越頻繁，需要幫助社區民眾更好地做好防禦。同時推動當地立法機關規範房東租房條約，保障住房權利平等。

颶風 保險 德州

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