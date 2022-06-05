我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

面積410萬呎 亞馬遜世界最大倉儲落腳南加安大略

記者啟鉻／安大略綜合報導
亞馬遜物流配送中心。（公司官網）
亞馬遜物流配送中心。（公司官網）

美國跨國電子商務巨擘亞馬遜公司，正在南加安大略市建立面積最大倉儲及自動化設施，建築面積約410萬平方呎。這也是該公司成立以來，設立面積最大的倉儲。但由於亞馬遜公司聲稱要轉租部分產能過剩設施，業內關注安大略的新亞馬遜物流中心未來命運如何？

該倉儲設施正在建設中，位於聖伯納汀諾縣安大略市南部，建築工地原是養牛場，建築物上有「Alexa Blue」標記。總面積近410萬平方呎，五層，高度97呎，所佔空間不僅在全美，在世界上也是最大規模的倉儲。施工公司是總部位於舊金山的Prologis Inc.，亞馬遜公司在南加州已經擁有至少1790萬平方呎面積的倉儲和發貨中心。據悉，預計該項目在2022年末前完工並開始運作。

據悉，新冠疫情開始後，電子商務活動愈加活躍。但隨著疫情放緩，人們恢復到實體店購物，而電子商務活動也逐漸降溫。資料顯示，亞馬遜公司在2022年初虧損38億元，這是該公司近七年來首次季度虧損。這一挫折促使亞馬遜公司放慢了兩年來擴大倉儲的步伐。

彭博新聞（Bloomberg News）和華爾街日報（Wall Street Jounal）在最近對亞馬遜公司的報導時說，該公司現在希望轉租部分倉儲空間或終止租約，或包括與Prologis Inc.的租約，在公司倉儲系統中減少1000萬平方呎至3000萬平方呎。彭博新聞還報導，亞馬遜公司在南加州、紐約、新澤西和亞特蘭大地區的倉儲設施產能過剩。

亞馬遜公司首席執行官賈西（Andy Jassy）日前在第一季度財報表示，該公司在25年中積累了1.93億平方呎倉儲空間，但僅用兩年時間就將面積在全球翻了一番，達到3.87億平方呎，其中北美的倉儲設施就佔了3.7億平方呎。

他在4月提交給聯邦證券交易委員會文件中指出「新冠疫情大流行、烏俄戰爭都帶來不同尋常的增長和挑戰。公司不再追求倉儲擴張及增加人員。」也有地產分析師評論說，亞馬遜公司會陸續在南加其它地方將產能過剩倉儲轉租，然後可能會再考慮對安大略的物流倉儲下手。

根據2021年8月一則報導，亞馬遜曾表示，安大略市設立的新物流中心會僱傭1500名員工，將於機器人一起挑揀、包裝及運輸較小體積的郵件。

亞馬遜 南加 疫情

上一則

油價不停飆升 國會議員謝安達提案 暫停汽油稅

下一則

夏季旅遊開始 加州油價飆 華人打消出遊念頭

延伸閱讀

挑戰亞馬遜 沃爾瑪門市轉型 變身可購物履行中心

挑戰亞馬遜 沃爾瑪門市轉型 變身可購物履行中心
亞馬遜官宣 「泡麵神器」Kindle將退出中國市場

亞馬遜官宣 「泡麵神器」Kindle將退出中國市場
亞馬遜官宣 「泡麵神器」Kindle退出中國市場

亞馬遜官宣 「泡麵神器」Kindle退出中國市場
2大學研究證實：亞馬遜監聽用戶手機內容

2大學研究證實：亞馬遜監聽用戶手機內容
現代化辦公室倉儲 Cubework 新型靈活一站式辦公與倉儲管家 全美各地租賃中

現代化辦公室倉儲 Cubework 新型靈活一站式辦公與倉儲管家 全美各地租賃中
2大學研究證實：亞馬遜監聽用戶手機內容

2大學研究證實：亞馬遜監聽用戶手機內容

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一