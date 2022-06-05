面積410萬呎 亞馬遜世界最大倉儲落腳南加安大略

亞馬遜物流配送中心。（公司官網）

美國跨國電子商務巨擘亞馬遜 公司，正在南加 安大略市建立面積最大倉儲及自動化設施，建築面積約410萬平方呎。這也是該公司成立以來，設立面積最大的倉儲。但由於亞馬遜公司聲稱要轉租部分產能過剩設施，業內關注安大略的新亞馬遜物流中心未來命運如何？

該倉儲設施正在建設中，位於聖伯納汀諾縣安大略市南部，建築工地原是養牛場，建築物上有「Alexa Blue」標記。總面積近410萬平方呎，五層，高度97呎，所佔空間不僅在全美，在世界上也是最大規模的倉儲。施工公司是總部位於舊金山的Prologis Inc.，亞馬遜公司在南加州已經擁有至少1790萬平方呎面積的倉儲和發貨中心。據悉，預計該項目在2022年末前完工並開始運作。

據悉，新冠疫情 開始後，電子商務活動愈加活躍。但隨著疫情放緩，人們恢復到實體店購物，而電子商務活動也逐漸降溫。資料顯示，亞馬遜公司在2022年初虧損38億元，這是該公司近七年來首次季度虧損。這一挫折促使亞馬遜公司放慢了兩年來擴大倉儲的步伐。

彭博新聞（Bloomberg News）和華爾街日報（Wall Street Jounal）在最近對亞馬遜公司的報導時說，該公司現在希望轉租部分倉儲空間或終止租約，或包括與Prologis Inc.的租約，在公司倉儲系統中減少1000萬平方呎至3000萬平方呎。彭博新聞還報導，亞馬遜公司在南加州、紐約、新澤西和亞特蘭大地區的倉儲設施產能過剩。

亞馬遜公司首席執行官賈西（Andy Jassy）日前在第一季度財報表示，該公司在25年中積累了1.93億平方呎倉儲空間，但僅用兩年時間就將面積在全球翻了一番，達到3.87億平方呎，其中北美的倉儲設施就佔了3.7億平方呎。

他在4月提交給聯邦證券交易委員會文件中指出「新冠疫情大流行、烏俄戰爭都帶來不同尋常的增長和挑戰。公司不再追求倉儲擴張及增加人員。」也有地產分析師評論說，亞馬遜公司會陸續在南加其它地方將產能過剩倉儲轉租，然後可能會再考慮對安大略的物流倉儲下手。

根據2021年8月一則報導，亞馬遜曾表示，安大略市設立的新物流中心會僱傭1500名員工，將於機器人一起挑揀、包裝及運輸較小體積的郵件。