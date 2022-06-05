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農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

北加海岸一加油站 出現逼近10元油價

編譯組／綜合報導
灣區平均油價可能升至每加侖7元，北加一縣油價幾近10元。（電視新聞截圖）
灣區平均油價可能升至每加侖7元，北加一縣油價幾近10元。（電視新聞截圖）

全國各地汽油價格繼續上漲，灣區油價仍然高於全國任何其他都市地區，專家說，有可能達到每加侖7美元。根據美國汽車協會的數據，截至3日上午，加州一加侖普通汽油的平均價格為6.24元，是該州的歷史最高價。而全國平均價格高達4.71元，雖比加州要便宜，但價格仍創下紀錄。

在灣區三個最大的城市中，舊金山的平均價格最高，為6.50元，其次是聖荷西的6.38元和屋崙的6.37元。這些價格遠遠超過了全州的平均油價。

更有甚者，就在國殤日之前，蒙洛公園市Alameda de las Pulgas上的雪佛龍油站達到每加侖7.25美元。然後，本周洛杉磯的一家雪佛龍油站的汽油售價超過了8元一加侖。而現在，我們發現蒙多西諾的一個加油站的汽油價格為9.50元一加侖，蒙多西諾位於加州北部海岸。

7月1日，加州的汽油稅開始生效，將在這些創紀錄的價格上每加侖將增加3美分。對於油價是否會一直這樣高，Gas Buddy的德漢（Patrick De Haan）說：「我認為，在接下來的一周左右，我們將看到6.5美元的價格，而且在某些時候價格可能會繼續走高。」

專家說，石油價格高漲是導致汽油價格飆升的主因，由於俄國入侵烏克蘭，兩國持續衝突導致使許多買家拒絕購買俄羅斯石油，歐盟也正在考慮對來自俄羅斯的石油進行禁運，俄羅斯是一個主要供應國，這些壓力使得可以使用的石油減少。

現在，越來越多人想上路享受暑假，但油價的緩解可能不會很快到來，使人們的度假計畫受到影響。

德納（Laura Dena）和她的兒子們通常會在國殤日周末前後去南加州，以逃避亞歷桑納州的炎熱。但今年給她的卡車加滿油至少需要100元，令他們不得不留在家。「這真的很令人沮喪，」德納說。「這很令人難過，但我們無能為力，只能承受這些費用。」

「油價太荒謬了，」護士巴克斯特（Joel Baxter）說，他正在紐約布魯克林的一個BP加油站給他的車加油，他要往返26英里去上班。「你的錢，你的工資，實際上一點沒多，而其他一切都在上漲，所以他們應該為此有所行動。」

油價 加州 石油

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