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通膨壓力 餐車業者經營陷困境 只能調價苦撐

編譯組／綜合報導
油價與通貨膨脹，不少餐車不敵飆漲的成本。(CBS電視台)
油價與通貨膨脹，不少餐車不敵飆漲的成本。(CBS電視台)

加州創紀錄的油價與通貨膨脹，不少餐車（Food trucks）產業不敵飆漲的成本，經營陷入困境，也不得不調高售價。

CBS電視台報導，不斷創紀錄的高油價影響各領域，對經營餐車Samurai Hibachi燒烤（Samurai Hibachi Grill）老闆范倫西亞（Valencia）來說，更是一大挑戰。

「太貴了」范倫西亞說，基於他對美食的熱情，去年開始在洛杉磯市中心經營餐車，然通膨推動油價成本愈來愈高，他的餐車事業經營愈來愈困難。

「我們需付錢給員工，花錢買食物與加油」他說，「對我們來說，真的很難。」

油價飆漲前，范倫西亞說，他共花約140元將餐車的貨裝滿，「現在需接近200元」，雖然成本的提高，包括車上發電機需消耗的汽油，但大部分的痛苦，還是來自於各類食品成本上漲。

「所有的食物價格都攀升」他說，「即使到店裡補貨，有時也沒有我們要的東西。」

平均來說，范倫西亞經營餐車所需的肉類價格，為每磅20元，因他使用的是菲力牛肉和上等肋排（prime rib）等高端肉質。

根據消費者物價指數顯示，牛肉價格較去年上漲近21%。而除運輸食品成本上漲外，許多行業因缺乏競爭，價格也飆升。

消費者監督Jamie Court說，「肉類包裝沒有競爭，汽油沒有競爭，因此十年來這些產業價格可能都會保持在高位，即使他們不需這樣做。」

對范倫西亞而言，物價飆漲的壓力恐沒那麼快得到緩解，他能做的，就是每日觀望。

「這真的很難」他說，「我不知道明天會發生什麼，下周油價可能上揚更多，肉類什麼的，也會更加昂貴。」

為減輕成本壓力，他不得不稍許調高售價，然而當油價上漲時，「停車下來購買的顧客，也會減少。」

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