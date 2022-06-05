油價不停飆升 國會議員謝安達提案 暫停汽油稅

國會議員提案暫停汽油稅，油價有望降低。（unsplash截圖）

加州 第28區國會眾議員謝安達（Adam Schiff）於5月31日（周二）提出新法案，旨在降低汽油價 格。該案為暫停汽油稅收及增收暴利稅，如果通過，有望於2023年底前暫停汽油稅收。這也等於每加侖汽油價格將下降平均18.3 分。

根據汽車俱樂部（Auto Club）數據統計，一加侖普通汽油的平均價格為6.17元，相比一周前增加10美分，比起去年同時段增加了35分。

飆漲的油價讓許多民眾不得不在買日常用品與加油之間煎熬，受訪民眾馬加納（Precilla Magana）表示，油價飆升實在太誇張，但生活還是得繼續，只能在加油時盡量不看價碼。

謝安達表示，相信石油 公司可以應付得來，因為自從油價飆升以來，他們的利潤飆增加300%，此波飆漲與俄烏戰爭毫無相關，只是石油行業單方面以犧牲消費者為代價的詐騙，及趁火打劫。

他補充說明，通常這筆稅款用於基礎設施建設，例如公路建設和公共交通項目。因此，為了確保聯邦公路信託基金維持現有資金，該法案將通過附帶暴利稅，讓大型石油公司支付這些成本。

受訪民眾羅德里格斯（Raul Rodriguez）表示為了省錢，他把通勤方式改為騎自行車，及減少食品採購。在他聽到國會將有可能通過這項法案後十分雀躍，他說，這個國家變得越來越貪婪，完全不考慮只靠固定收入生活的民眾及家庭。