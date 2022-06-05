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夏季旅遊開始 加州油價飆 華人打消出遊念頭

記者張宏／洛杉磯報導
夏季旅遊開始，加州油價不斷上漲，讓華人苦不堪言。有些華人因為油價打消出遊計畫，也有人照樣出去玩。（unsplash圖片）
夏季旅遊開始，加州油價不斷上漲，讓華人苦不堪言。有些華人因為油價打消出遊計畫，也有人照樣出去玩。（unsplash圖片）

夏季旅遊開始，加州油價不斷上漲，讓華人苦不堪言。有些華人因為油價打消出遊計畫，也有人照樣出去玩，認為油價再貴也不會貴過心理醫生。

油價上漲抑制華人出遊慾望，家住阿罕布拉的華人丁先生說，每天出門前都要看油價，如果又漲了，當天就會減少出門次數。本來想暑假想帶孩子去中部自駕，但是每次加油都是新高的價格，無奈之下打消了出門的念頭，完全不想出門玩了。所以現在如果不是在家辦公，且工資也沒有什麼質變，根本就不考慮跳槽，在家工作就是省錢。

油價上漲也迫使華人精打細算。華人Tim劉每天都在油價上斤斤計較，他說，上次加油看金額不斷刷新高，還以為加油的設備壞了停不下來，結果沒加滿。本來油箱表盤提醒該加油了，但開到加油站發現沒有帶加油返點的信用卡，硬是開著空油箱回家了。油價讓人們變得敏感，漲幾毛錢都覺得肉痛。今年跑2000哩的價格是去年跑3000哩的價格，不僅油價漲了，物流成本也漲。沒想到來了美國還要在吃喝日用品上精打細算。

也有華人比較想得開，華人Sarah表示，趁現在每加侖只是漲幾毛錢，就趕緊享受吧 。現在油價比房價還失控，回頭看都是好看，能加的時候趕緊加，因為下一次加油肯定會更貴。

油價再貴也要享受人生。華人李太太說，她常帶孩子出去兜兜風，心裡默念，在家憋出心理問題去看心理醫生更花錢，這點油費不算得什麼。現在每次加油都覺得省錢了，且開車去外州，沿途加油站的油價很多也比加州便宜。另外國內航空機票漲得更是瘋狂，所以綜合起來平衡很多。

油價 華人 加州

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