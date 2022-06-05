騎單車遊台灣 上山下海好方便

（從左至右）洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永、台美菁英協會Cindy Lee和經文處觀光組組長施照輝及其同事合影。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯 華僑文教服務中心與洛杉磯台美菁英協會4日在洛僑中心共同舉辦「i-Taiwan講座-台灣觀光 講座」，活動邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長施照輝，介紹台灣的新秘境、新景點。

施照輝帶來台灣的觀光旅遊訊息。他鼓勵年輕人於30歲前完成三大觀光體驗，包含：「登高山」、「環島」及「跳島旅遊」，尤其台灣的「環島1號線」、25條環支線及14條連絡線約2690公里，及國家風景區內自行車道，都有完整騎乘路線及優良的騎乘環境，很適合從自行車景點體驗台灣。

施照輝表示，環島沿線的酒店和交通系統也日益完善，大家可搭配多種交通工具，即使是在台北也可使用YouBike微笑單車穿行在大街小巷，感受低碳環保的旅行。

今年觀光局宣傳主軸是2022年多元主題旅遊觀光PLUS，推動文化、生態、樂活、美食 養生等多元主題，文化主題包含節慶、部落、客庄小鎮、藝文博物館，生態包含親山、親海、地質賞花鳥蝶，樂活包含自行車、鐵道、馬拉松、綠(古)道、美食包含溫泉、米其林、美食展夜市等。

他說，台灣內部持續提升服務品質，透過創意遊程包裝，舉辦四季節慶活動，例如春季2023台灣燈會在台北、夏季的寶島仲夏節、台灣美食展、秋季的自行車節、冬季的台灣好湯活動，透過交通便捷的台灣觀光巴士、台灣好行旅遊公車、高鐵、火車捷運巴士、YouBike等等串連，在台灣旅遊根本不用開車，對洛杉磯民眾來講，這就是一種永續旅遊體驗。現在台灣防疫政策也日漸緩解，鼓勵大家去台灣感受其衣食住行、城市小鎮、山脈海洋等多重美麗。

洛僑中心主任陳敏永表示，為讓僑包更了解台灣，僑委會推出僑胞服務手冊，手冊內容包羅萬象，有護照申請、所得稅、回台投資、選舉權利和全民健保等多種內容的第一手資訊。雖然目前還未有英文版，但很快就會推出。